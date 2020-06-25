MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ninja Kaplumbağalar filminin konusu nedir? İşte Ninja Kaplumbağalar filminin oyuncu kadrosu

Ninja Kaplumbağalar filminin konusu nedir? İşte Ninja Kaplumbağalar filminin oyuncu kadrosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 19:47 | Son Güncelleme

Ninja Kaplumbağalar isimli çizgi filmden uyarlanan sinema filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Filmin başrolünde Megan Fox yer alıyor. Ninja Kaplumbağalar filminde Michelangelo, Donatello, Leonardo ve Raphael, kötülüklere karşı şehri savunuyor. Filmde Ninja Kaplumbağalar düşmanlarına karşı mücadele ediyor. İşte Ninja Kaplumbağalar konusu ve oyuncu kadrosu.

Ninja Kaplumbağalar filminin konusu nedir? İşte Ninja Kaplumbağalar filminin oyuncu kadrosu

80’li ve 90’lı yıllarda çizgi filmleri ile ortalığı kasıp kavuran Ninja Kaplumbağalar bu kez sinema filmi ile seyirci karşısına çıkıyor. İşte filmin konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR KONUSU

New York şehrinin eski parlak günleri geride kalmıştır. Zira Shredder ve başında olduğu Foot Clan örgütü, emniyetten siyasete kadar her türlü resmi birimi ele geçirip, şehri istedikleri gibi yönetmeye kararlıdır. usta Splinter'ın uzun yıllardır yeryüzüne hiç çıkartmadığı dört ninja kaplumbağa Leonarda, Raphael, Michelangelo ve Donatello artık Shredder ile savaşmak için sabırsızlanmaktadırlar. Şiddetlenen suç olaylarına ve dahası masum insanların öldürülmesine göz yumamayan dört genç savaşçı, kimliklerini açık etmek pahasına yer yüzüne çıkarlar.

Ninja Kaplumbağalar3

Kanal 6'nın haber peşindeki gözü pek muhabiri April O’Neil ise hayatının fırsatını yakaladığına inanırken, aslında geçmişine dair gerçeklerle yüzleşecektir.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR OYUNCULARI

Filmin yönetmenliğini Titanların Öfkesi (2012), Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı (2011) gibi büyük aksiyon filmlerine imza atmış olan Jonathan Liebesman üstlenirken, 4 ninja kaplumbağayı ise Alan Ritchson, Noel Fisher, Pete Ploszek ve Jeremy Howard canlandırıyor. Onlara kadroda seksi yıldız Megan Fox'un yanı sıra William Fichtner, Will Arnett, Danny Woodburn, Tohoru Masamune ve Whoopi Goldberg isimleri eşlik ediyor. Peter Laird ve Kevin Eastman'ın yarattığı orijinal karakterleri 21. yüzyıla taşıyan senaristle rise Josh Appelbaum, Andre Nemec ve Evan Daugherty.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü model sosyal medyada paylaştıÜnlü model sosyal medyada paylaştı
Aksiyon macera sevenler ekran başınaAksiyon macera sevenler ekran başına
Günlük Burç Yorumları (22 Haziran 2020)Günlük Burç Yorumları (22 Haziran 2020)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AFAD duyurdu! Van'da korkutan deprem

AFAD duyurdu! Van'da korkutan deprem

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Fuhuş operasyonunda iğrenç detay! Katalog yapmışlar

Fuhuş operasyonunda iğrenç detay! Katalog yapmışlar

İBB'nin '5 bin yeni taksi' projesi ile ilgili flaş gelişme

İBB'nin '5 bin yeni taksi' projesi ile ilgili flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlanıp müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlanıp müjdeyi verdi

65 yaş üstü vatandaşlar için yeni genelge

65 yaş üstü vatandaşlar için yeni genelge

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Eşi hamile mi? 'Doktora gideceğiz'

Eşi hamile mi? 'Doktora gideceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü isimler kuaför Adem Terzi'ye koştu!

Ünlü isimler kuaför Adem Terzi'ye koştu!

Fokus filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Fokus ne zaman çekildi?

Will Smith'den nefes kesen bir macera

San Andreas Fayı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? San Andreas Fayı ne zaman çekildi?

Aksiyon macera sevenler ekran başına

Alişan'ın yaptığı kaza raporu ortaya çıktı! 'Hız limitine uyulmamış...'

Kaza raporu çıktı! 'Hız limitine uyulmamış...'

Mehmet Ozan Dolunay'dan Bahar Şahin açıklaması

Aşk mı yaşıyorlar? 'Bize bir sorsaydınız'

Reynmen ile Farah Zeynep Abdullah sevgili mi? Farah Zeynep Abdullah kimdir? Reynmen kimdir?

Reynmen ile Farah Zeynep Abdullah sevgili mi? Farah Zeynep Abdullah kimdir? Reynmen kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.