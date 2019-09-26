Nintendo Switch Lite Japonya’da ilk 3 günde adeta yok sattı

Yapısı ve mimarisinden dolayı performans açısından günümüz konsolları PS4 ile Xbox One’ın hayli gerisinde kalan konsol, pek çok otoriteye göre PS Vita kalibresinde bir cihazdı.

Switch güçsüz yapısından ötürü 3. parti geliştiricilerin desteğini tam anlamıyla alamadı. Buna rağmen Nintendo’nun çıkardığı Mario, Zelda ve Pokemon oyunlarıyla hayli geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Nintendo kısa süre önce Switch Lite modelini tanıtmıştı. Normal Switch’in sadece taşınabilir versiyonu olan bu yeni konsol, pek çok kısıtlamayla birlikte 199 dolarlık etikete sahipti. IR Motion Camera, HD Rumble ve harekete duyarlı Joy-Con kumandalarının bulunmadığı model, Japonya’da ilk 3 günde yok sattı.

Nintendo tarafından Famitsu ile paylaşılan rakamlara göre, Switch Lite 3 günde 177.936 adet satmayı başardı. Üstelik bu sadece Japonya’da satılan miktar. Muhtemelen dünya genelinde yarım milyondan fazla Switch Lite modeli satılmıştır.Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Yurt dışında 199 dolar olan Switch Lite, ülkemizde 2000 TL + üzeri fiyatlara satılmakta.

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