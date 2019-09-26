Mynet Trend

Nintendo Switch Lite Japonya’da ilk 3 günde adeta yok sattı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 26.09.2019 09:19 | Son Güncelleme

Nintendo bu nesildeki konsolu olan Switch’i 2017 yılının ilk çeyreğinde satışa sunmuştu. Hibrit yapısıyla dikkatleri üzerine çeken cihaz, hem TV üzerinde, hem de mobil olarak oynanabiliyordu.

Nintendo Switch Lite Japonya’da ilk 3 günde adeta yok sattı

Yapısı ve mimarisinden dolayı performans açısından günümüz konsolları PS4 ile Xbox One’ın hayli gerisinde kalan konsol, pek çok otoriteye göre PS Vita kalibresinde bir cihazdı.

Switch güçsüz yapısından ötürü 3. parti geliştiricilerin desteğini tam anlamıyla alamadı. Buna rağmen Nintendo’nun çıkardığı Mario, Zelda ve Pokemon oyunlarıyla hayli geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Nintendo kısa süre önce Switch Lite modelini tanıtmıştı. Normal Switch’in sadece taşınabilir versiyonu olan bu yeni konsol, pek çok kısıtlamayla birlikte 199 dolarlık etikete sahipti. IR Motion Camera, HD Rumble ve harekete duyarlı Joy-Con kumandalarının bulunmadığı model, Japonya’da ilk 3 günde yok sattı.

Nintendo tarafından Famitsu ile paylaşılan rakamlara göre, Switch Lite 3 günde 177.936 adet satmayı başardı. Üstelik bu sadece Japonya’da satılan miktar. Muhtemelen dünya genelinde yarım milyondan fazla Switch Lite modeli satılmıştır.Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Yurt dışında 199 dolar olan Switch Lite, ülkemizde 2000 TL + üzeri fiyatlara satılmakta.

Xiaomi Redmi 8A tanıtıldı! İşte özellikleri!

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
PS Plus abonelerinin ücretsiz olarak indirebilecekleri oyunlarPS Plus abonelerinin ücretsiz olarak indirebilecekleri oyunlar
İşte iOS 13.1 güncellemesi alacak iPhone modelleriİşte iOS 13.1 güncellemesi alacak iPhone modelleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nintendo Switch japonya

En Çok Okunan Trend Haberler

Uyarı yapıldı! 5 yaşın altındaki çocuklar risk altında!

Uyarı yapıldı! 5 yaşın altındaki çocuklar risk altında!

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sid Meier’s Civilization VI şimdi de konsollar için geliyor

Şimdi de konsollara geliyor!

PS Plus abonelerinin ücretsiz olarak indirebilecekleri oyunlar

PS Plus abonelerinin ücretsiz olarak indirebilecekleri oyunlar

Apple iOS 13.1 güncellemesi ile karşımıza çıktı

İşte iOS 13.1 güncellemesi alacak iPhone modelleri

Fortnite’a Batman temalı eşyalar ve kıyafetler eklenecek

Epic Games bir devle daha iş birliğine gitti

Yeni oyun yılının ilk OVERGAMEFEST’ine hazır mısınız?

Yeni oyun yılının ilk OVERGAMEFEST’ine hazır mısınız?

Honor 8S incelemesi | Honor giriş seviyesini tekrar tanımlıyor!

Honor 8S incelemesi | Honor giriş seviyesini tekrar tanımlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.