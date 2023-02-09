Niran Ünsal'dan kahreden paylaşım! ''Ah oğlum, can kardeşim enkazdan çıkarıldı ama...''

Kahramanmaraş merkezli deprem faciasında 4. güne girildi. 72 saatin geride bırakıldığı 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti. Ünlü şarkcı Niran Ünsal'dan da kahreden bir paylaşım geldi. 'Can kardeşim' dediği arkadaşının vefat ettiğini öğrenen Niran Ünsal, acı haberi takipçileri ile paylaştı.

İŞTE NİRAN ÜNSAL'IN O PAYLAŞIMI:

"Ah oğlum, can kardeşim. Dört gündür ulaşmaya çalışıyorum. Hiçbir telefonuma yanıt alamadım, hiçbir mesaja geri dönüş yapmadın. Sosyal medya hesaplarından yazdım. Hiçbir mesajı görmedin ne eşin ne de sen. Dört gündür içimizde yanan ateş günden güne büyüyor. Ooooy oy ne söylesem ne yazsam bu acının tarifi yok. Kardeşim yaşanan depremde İskenderun’da bugün enkaz altından çıkarılmış. Vefat haberini az önce öğrendim. Eşi ve çocuğu hayatta çok şükür fakat kendisi vefat etmiş. Çok üzgünüm Rabb’im seni rahmeti ile sarsın guzum seni hiç kırmadım, üzmedim. Hakkını helal et oğlum. Eşin ve çocuğun bize emanet"

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Ünlü şarkıcının bu gönderisinin altına binlerce destek mesajı geldi. O o mesajlardan bazıları;

Başın sağ olsun Allah sabır versin. Mekanı cennet olsun inşallah.

Niran'ım, canım kardeşim, başınız sağ olsun. Tüm kaybettiklerimize rahmet diliyorum. Allah geride kalanlara sabır versin.

Başın sağ olsun abla.

Başınız sağ olsun Niran Hanım. Mekanı cennet olsun inşallah. Siz yakınlarına Rabbim sabırlar versin

Başın sağolsun Niran Ablacım

Başınız sağ olsun. Çok üzgünüm binlerce insan gitti

Mekanı cennet olsun abla

