Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Niran Ünsal evli mi?

İbo Show'un konuğu olan Niran Ünsal, aslen İzmirlidir. 13 Ağustos 1974’de doğan ünlü sanatçının sahne adı Niran Ünsal'dır. Fakat asıl ismi Fatma Uludan Canevi’dir. Çok küçük yaşlardan bu yana müzikle iç içe olan Niran Ünsal’ın babası ise Kanun sanatçısı, annesi ise TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısıdır.

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

Niran Ünsal, Türk Musikisi'ni bırakmış ve kariyerine pop müzik ile devam etmiştir. Bu nedenle radyodan ayrılıp orkestra eşliğinde sahne çalışmalarına başlamıştır. Karşıyaka Grand Müzikhol, Kültürpark Tenis Kulübü, Buca Atlı Spor Kulübü, Envelo gibi İzmir'in en seçkin mekânlarında, orkestra eşliğinde pop müzik icracısı olarak sahne almasıyla İzmir ve çevresinde hatrı sayılır bir isim yapan Ünsal, 1993 yılında, "İzmir'in Altın 11'i" ödül töreninde "Yılın Umut Veren Kadın Sesi" ödülünü almıştır.

NİRAN ÜNSAL KAÇ YAŞINDADIR?

44 yaşında olan Ünsal, bir dönem İzmir'de radyo programcılığı da yapmıştır. 1994 senesinde ise Kuşadası'nda "Pop Show 94" yarışmasında yarışıp, "Serseri Mayın" isimli eserle 1. olmuştur. 8 yıldır birlikte olduğu İbrahim Gugu ile dünya evine girmiştir. Ünsal'ın Hande Ünsal ve Narin Şeker Açıkalın isminde iki çocuğu vardır.



