MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Niran Ünsal evli mi?

Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Niran Ünsal evli mi?

11.03.2021 14:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Niran Ünsal evli mi?

Geçtiğimiz günlerde İbo Show'un da konuğu olan ünlü şarkıcı Niran Ünsal, gündemden düşmeyen isimlerden arasında bulunuyor. Peki 1974 doğumlu ve İzmirli sanatçı Niran Ünsal kimdir? İşte kaç yaşında ve nereli sorularının cevabı...

İbo Show'un konuğu olan Niran Ünsal, aslen İzmirlidir. 13 Ağustos 1974’de doğan ünlü sanatçının sahne adı Niran Ünsal'dır. Fakat asıl ismi Fatma Uludan Canevi’dir. Çok küçük yaşlardan bu yana müzikle iç içe olan Niran Ünsal’ın babası ise Kanun sanatçısı, annesi ise TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısıdır.

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

niran-unsal-kimdir

Niran Ünsal, Türk Musikisi'ni bırakmış ve kariyerine pop müzik ile devam etmiştir. Bu nedenle radyodan ayrılıp orkestra eşliğinde sahne çalışmalarına başlamıştır. Karşıyaka Grand Müzikhol, Kültürpark Tenis Kulübü, Buca Atlı Spor Kulübü, Envelo gibi İzmir'in en seçkin mekânlarında, orkestra eşliğinde pop müzik icracısı olarak sahne almasıyla İzmir ve çevresinde hatrı sayılır bir isim yapan Ünsal, 1993 yılında, "İzmir'in Altın 11'i" ödül töreninde "Yılın Umut Veren Kadın Sesi" ödülünü almıştır.

NİRAN ÜNSAL KAÇ YAŞINDADIR?

44 yaşında olan Ünsal, bir dönem İzmir'de radyo programcılığı da yapmıştır. 1994 senesinde ise Kuşadası'nda "Pop Show 94" yarışmasında yarışıp, "Serseri Mayın" isimli eserle 1. olmuştur. 8 yıldır birlikte olduğu İbrahim Gugu ile dünya evine girmiştir. Ünsal'ın Hande Ünsal ve Narin Şeker Açıkalın isminde iki çocuğu vardır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
Merve Polat kimdir?Merve Polat kimdir?
Daha önce evlilik programına katılmıştı! İşte Solmaz Çiros'un son haliDaha önce evlilik programına katılmıştı! İşte Solmaz Çiros'un son hali
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Ölüm haberi herkesi yıktı! Sağlık bakanı duyurdu

Ölüm haberi herkesi yıktı! Sağlık bakanı duyurdu

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Diğer Haberler

Hande Ataizi kimdir ve nerelidir? Deneyimli oyuncudan alkışlanacak performans!

Hande Ataizi kimdir?

Nagihan Karadere’den şoke eden sözler! 'Bu yıl altımızda kaldılar'

Eski yarışmacıadan şoke eden sözler! 'Bu yıl altımızda kaldılar'

Esra Erol canlı yayınında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Merve Polat kimdir, nerelidir ve evli mi? İşte oynadığı film ve diziler

Merve Polat kimdir?

Ashley Graham'dan sütyenli hacamat pozu

Ayna karşısında sütyenle hacamat pozu

Feri Baycu Güler kimdir ve nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Feri Baycu Güler kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.