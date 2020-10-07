Nisa Bölükbaşı’ndan kafaları karıştıran benzetme! ‘Kocaman bir duvar...’

Survivor programının final yapmasından sonra Nisa Bölükbaşı İstanbul’daki hayatına hızlı bir şekilde adapte oldu. Yeni projelerle ilgili iş görüşmeleri yaptığı söylenen Survivor Nisa’nın özel hayatındaki gelişmelerde yakından takip ediliyor. Yarışma boyunca iyi anlaştığı Cemal Can ve Berkan’la bir araya gelmemesi hayranlarının tepkisini çeken Nisa’nın aşk hayatındaki dalgalanmalarda yakın markaja alındı. Survivor finalisti Barış Murat Yağcı ile aşk yaşadıkları iddia edilen Nisa Bölükbaşı, sosyal medyadan yaptığı yeni açıklamayla dikkatleri çekti.

‘KALBİNİZ RESİM YAPABİLSE?’

Sosyal medya hesapları üzerinden sık sık takipçileriyle iletişim kurmayı seçen Nisa Bölükbaşı, “Sizin kalbiniz resim yapabilse, bugün ne çizerdi? Benimki kocaman bir duvar ve orda 100 tane kapı çizerdi” diyerek hayranlarına seslendi. Nisa Bölükbaşı’nın kalbindeki resminde duvar ve kapı figürlerinin yer alması takipçileri şaşırttı. Survivor Nisa’nın gönderisine hayranları ‘neden, anlamı ne?’ soruları yöneltildi.

