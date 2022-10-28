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Nisa eş anlamlısı nedir? Nisa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede bir nesneyi ve ya anlatmak istediğimiz bir ifadeyi farklı kelimelerle anlatabiliriz. Kullandığımız sözcükler farklı olsa da anlattığımız şey aynıdır. Dilimizde eş anlamlı sözcükler olarak tanımlanan bu kelimeler yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır ayrıca bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı da bulunabilir. Nisa kelimesi de eş anlamlısı olan bir kelimedir. Nisa kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Nisa eş anlamlısı nedir? Nisa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe farklı medeniyetlerden etkilenmiş bir dildir. Ayrıca birçok farklı medeniyetle kelime alışverişinde bulunmuştur. Bu sebeple hem anlam hem de kelime sayısı açısından oldukça zengin bir dildir. Nisa sözcüğü de dilimize pek çok farklı sözcük gibi başka bir dilden etkileşimle yerleşmiştir. Arapçada "kadın, kadınlar" anlamına gelen ve çoğul olarak kullanılan "nisā" kelimesinden alıntıdır. Dilimize de benzer bir anlamda geçen nisa kelimesi "kadın" anlamına gelir.

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Nisa kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimiz tarih boyunca birçok farklı dille etkileşim içinde bulunmuştur. Farklı dillerden dilimize yerleşen birçok kelime vardır. Nisa sözcüğü dilimize Arapçadan alıntılanan bir kelimedir. Nisa kelimesi Türkçede kadın anlamına gelmektedir. Nisa kelimesinin eş anlamı bulunmaktadır. Nisa eş anlamlısı olan sözcük "kadın" sözcüğüdür. Nisa kelimesini kullandığımız her cümlede kadın sözcüğünü de kullanabiliriz ve anlatımlarımızda herhangi bir bozukluk oluşmaz.

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Nisanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nisanın eş anlamlısı olan kelime de kadın sözcüğüdür. Nisa sözcüğünü kullandığımız cümlelerde farklılık yaratabilmek için kadın kelimesini kullanabiliriz. Nisa ve kadın kelimeleriyle çeşitli cümleler kurmak mümkündür. Nisanın eş anlamlısı olan kelimeyle kurulabilecek cümleleri şöyle örnekleyebiliriz:

  • Yaşlı kadın karşıdan karşıya geçerken yanındaki genç adamdan destek istedi.
  • Kadınlar her işin altından çok başarılı bir şekilde kalkarlar.
  • Dünyada kadın erkek eşitliği çok önemlidir.
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