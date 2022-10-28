Nisa eş anlamlısı nedir? Nisa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe farklı medeniyetlerden etkilenmiş bir dildir. Ayrıca birçok farklı medeniyetle kelime alışverişinde bulunmuştur. Bu sebeple hem anlam hem de kelime sayısı açısından oldukça zengin bir dildir. Nisa sözcüğü de dilimize pek çok farklı sözcük gibi başka bir dilden etkileşimle yerleşmiştir. Arapçada "kadın, kadınlar" anlamına gelen ve çoğul olarak kullanılan "nisā" kelimesinden alıntıdır. Dilimize de benzer bir anlamda geçen nisa kelimesi "kadın" anlamına gelir.

Nisa kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimiz tarih boyunca birçok farklı dille etkileşim içinde bulunmuştur. Farklı dillerden dilimize yerleşen birçok kelime vardır. Nisa sözcüğü dilimize Arapçadan alıntılanan bir kelimedir. Nisa kelimesi Türkçede kadın anlamına gelmektedir. Nisa kelimesinin eş anlamı bulunmaktadır. Nisa eş anlamlısı olan sözcük "kadın" sözcüğüdür. Nisa kelimesini kullandığımız her cümlede kadın sözcüğünü de kullanabiliriz ve anlatımlarımızda herhangi bir bozukluk oluşmaz.

Nisanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nisanın eş anlamlısı olan kelime de kadın sözcüğüdür. Nisa sözcüğünü kullandığımız cümlelerde farklılık yaratabilmek için kadın kelimesini kullanabiliriz. Nisa ve kadın kelimeleriyle çeşitli cümleler kurmak mümkündür. Nisanın eş anlamlısı olan kelimeyle kurulabilecek cümleleri şöyle örnekleyebiliriz: