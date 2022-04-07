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Nisa Mihriban bebeğe adını veren süt anne Büşra'dan açıklama

07.04.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin konuştuğu Nisa Mihriban bebeğe adını veren ve süt annelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Kayalı Durmaz, yaşanan onca şeyden sonra ilk kez konuştu. Pendik'te gittiği ihbar sonrası boş arazide bulduğu 3 aylık bebeğe gözü gibi bakan ve Türkiye'nin yüreğini fetheden Durmaz, "Ben üzgün bir anneyim" dedi...

Nisa Mihriban bebeğe adını veren süt anne Büşra'dan açıklama

Türkiye günlerdir, 3 aylık Nisa Mihriban bebeğin dramını konuşuyor. Pendik'te ihbara giden ve boş araziye terk edilmiş 3 aylık bebeği bulan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Kayalı Durmaz, aç olduğunu fark ettiği bebeğe süt annelik yapmış ve adını koymuştu. Yaşadıkları bununla da bitmeyen Nisa bebek, şimdilerde yoğun bakımda. Nisa bebeği öz evladından ayırmayan Durmaz'ın da şu sıralar yüreği yanıyor...

Türkiye Nisa bebeği, İstanbul Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikeri Büşra Kayalı Durmaz'ın ona süt annelik yapmasıyla tanıdı. Annesi tarafından terk edilmişti. Durmaz'ın bebeğe şefkat dolu tavırları tüm Türkiye'nin içini ısıttı. Durmaz, kızının ikinci ismini vererek bebeğin isim annesi de oldu. Nisa Mihriban, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı yuvaya alındı. Ancak oradaki bir ihmal minik bebeğin solunumunun durmasına neden oldu. Kalbi durdu, çalıştırıldı, solunum cihazına (entübe) bağlandı. Nisa bebeğin sağlık durumu medyaya ilk olarak "Beyin ölümü gerçekleşti" diye duyuruldu. Duyumlar yılan hikâyesine dönmüş, hatta "Nisa bebek öldü" diye açıklanmıştı. Ancak durum öyle değildi. Nisa bebek onca ihmale ve sevgisizliğe inat hayata tutunmaya çalışıyordu. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan talihsiz yavru makineye bağlı yaşatılıyor.

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30 DAKİKA KALP MASAJI

Hastaneden yapılan açıklamada ise "Nisa Mihriban bebek 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından solunum ve dolaşımın aniden durması sonucu doktor ve hemşire refakatinde 112 ambulans ile kalp masajı yapılarak hastanenin acil birimine getirilmiştir. Yapılan muayene sonucunda aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalp ve solunumunun olmaması nedeniyle hemen entübe edilmiş, 30 dakika daha yapılan kalp masajı ile yeniden kalp atımları alınmıştır" denildi.

SÜT ANNE BÜŞRA: ACILI BİR ANNEYİM

Sabah'ta yer alan habere göre, Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz duygularını sosyal medyada, "Ben sadece üzgün, acılı bir anneyim. Tek isteğim minik kızım için dua" sözleriyle dile getirebildi. Polisin kendisinin de ifadesine başvurduğu yönünde sosyal medya mesajları gelince Durmaz "Lütfen üstüme gelmeyin" diyebildi.

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Pendik
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