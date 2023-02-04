Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Nişanlısını otel odasında başka bir adamla bastı! Sinir krizi geçiren adam nişanlısının sevgilisinin omzunda ağladı

Nişanlısını otel odasında başka bir adamla bastı! Sinir krizi geçiren adam nişanlısının sevgilisinin omzunda ağladı

04.02.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlenmek üzere olduğu nişanlısının kendisini aldattığını öğrenen bir adam sinir krizi geçirdi. Nişanlısının sevgilisini omzunda ağlamaya başlayan adamı, yasak aşkın diğer bir tarafı olan adamın sakinleştirmeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem yarattı. O anlar kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Nişanlısını otel odasında başka bir adamla bastı! Sinir krizi geçiren adam nişanlısının sevgilisinin omzunda ağladı

TikTok’ta paylaşılan bir ihanet görüntüsü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Evlenmek üzere olduğu nişanlısının kendisini aldattığından şüphelenen adam onu takip etmeye karar verdi. Nişanlısının bir otele girdiğini gören adam onu başka bir adamla bastı. Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan adamı nişanlısının sevgilisinin teselli etmesi herkesi şaşırttı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

1

Nişanlısının başka bir adamla kendisini aldattığını fark eden ismi açıklanmayan adam gördüklerine inanamadı. Aldatıldığını fark ettiği anlarda yere çökerek almaya başlayan adamı teselli etmeye nişanlısının sevgilisi geldi. O anların sosyal medyada paylaşılmasından sonra olayın kurgu olduğunu düşünen kullanıcıların yanında ihanete uğrayan adama üzülen kullanıcılar da oldu.

İlginizi Çekebilir

Tüfeğin tetiğine basan köpek yanlışlıkla sahibini öldürdü

Tüfeğin tetiğine basan köpek yanlışlıkla sahibini öldürdü

 İyice alıştı! Bu kez göğüslerini ön plana çıkarttı

İyice alıştı! Bu kez göğüslerini ön plana çıkarttı

 Yakıt pompasını eline alıp litrelerce benzinle aracını yıkadı

Yakıt pompasını eline alıp litrelerce benzinle aracını yıkadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 Şubat Cumartesi: TV yayın akışı4 Şubat Cumartesi: TV yayın akışı
Gazını kavanozlara doldurarak satıyor! “Kokunun tadını çıkartın”Gazını kavanozlara doldurarak satıyor! “Kokunun tadını çıkartın”
Yan koltuktaki çift cinsel ilişkiye girince ifşa ettiYan koltuktaki çift cinsel ilişkiye girince ifşa etti
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Aldatma ihanet

En Çok Okunan Trend Haberler

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Bir gören bir daha baktı! Bikinili marangoz nefesleri kesti

Bir gören bir daha baktı! Bikinili marangoz nefesleri kesti

Tıp dünyası bile şaşkın! Doktorlar inanamadı

Tıp dünyası bile şaşkın! Doktorlar inanamadı

Bornozuyla paylaşınca sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı

Bornozuyla paylaşınca sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.