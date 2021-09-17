Nişanlısıyla tam 18 ay sonra ilk kez karşılaşan kadın, aşk hikayelerini paylaştı

İnternet üzerinden nişanlısı ile tanıştıklarını söyleyen Balk, 18 ay sonra ilk kez ikisi içinde ortak nokta olan İngiltere’de bir araya geldi. İlişkilerinin internet üzerinden başladığını ifade eden Balk, aslında gerçek aşktan ümidini kestiğini bir dönemde sevgilisinin karşısına çıktığını anlattı. Balk, “İnsanlarla internet üzerinden tanışmak bana göre değildi. Sadece eğlenmek için bunu yaptım ama nişanlımla tanışmama yardımcı oldu” dedi.

1 AY BOYUNCA KONUŞTULAR

Sevgili olmadan önce görüntülü olarak 1 ay boyunca her gün konuştuklarını söyleyen Balk, gerçek aşkı bulduğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Pandemi nedeniyle dört kez buluşmaları iptal olan çift, 18 ayın sonunda nihayet bir araya geldi. İlk karşılama anında büyük bir heyecan yaşadıklarını anlatan Balk, nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyor. Çevresindekilerin “Seni yeşil pasaporta sahip olmak için kullanıyor” sözünü ciddiye almayan Balk bunun gerçek bir aşk hikayesi olduğunu söylüyor.



