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Nişanlısıyla tam 18 ay sonra ilk kez karşılaşan kadın, aşk hikayelerini paylaştı

17.09.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Ashley Balk, TikTok hesabından yaptığı itiraf ile dikkatleri üzerine çekti. Nişanlandıktan 18 ay sonra ilk kez sevgilisiyle yüz yüze geldiğini söyleyen Balk, ilişkilerini çevresindekilerinin onaylamadığını dile getirdi. 2021 yılının Ağustos ayında ilk kez yüz yüze görüşen çift gerçek aşkın tanımını yaptı.

Nişanlısıyla tam 18 ay sonra ilk kez karşılaşan kadın, aşk hikayelerini paylaştı

İnternet üzerinden nişanlısı ile tanıştıklarını söyleyen Balk, 18 ay sonra ilk kez ikisi içinde ortak nokta olan İngiltere’de bir araya geldi. İlişkilerinin internet üzerinden başladığını ifade eden Balk, aslında gerçek aşktan ümidini kestiğini bir dönemde sevgilisinin karşısına çıktığını anlattı. Balk, “İnsanlarla internet üzerinden tanışmak bana göre değildi. Sadece eğlenmek için bunu yaptım ama nişanlımla tanışmama yardımcı oldu” dedi.

1 AY BOYUNCA KONUŞTULAR

nişanlı

Sevgili olmadan önce görüntülü olarak 1 ay boyunca her gün konuştuklarını söyleyen Balk, gerçek aşkı bulduğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Pandemi nedeniyle dört kez buluşmaları iptal olan çift, 18 ayın sonunda nihayet bir araya geldi. İlk karşılama anında büyük bir heyecan yaşadıklarını anlatan Balk, nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyor. Çevresindekilerin “Seni yeşil pasaporta sahip olmak için kullanıyor” sözünü ciddiye almayan Balk bunun gerçek bir aşk hikayesi olduğunu söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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