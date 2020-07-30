Nizam-ı Alem dizisinden ilk fotoğraf yayınlandı! TRT'in yeni dizisi Nizam-ı Alem'in konusu nedir?

Yapımcılığını Akli Film’in üstlendiği, kadrosunda Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Gürkan Uygun, Osman Sonant, Sevda Erginci, Cemal Toktaş, İlker Kızmaz ve Mehmet Özgür’ün yer aldığı Nizam-ı Alem'in senaryosunu ise Diriliş Ertuğrul'un senaristlerinden Serdar Özönalan kaleme alıyor.

lkede ve dünyada nizamı sağlamak, düzeni yeniden kurmak ve inşa etmek anlamlarına gelen Nizam-ı Alem Selçuklu dönemini anlatan bir dizi olacak. Selçuklu Devleti’nin hem Anadolu’ya hem de bölgeye hakim olan düzenini anlatacak olan Nizam-ı Alem dizisi yeni sezonda TRT 1 ekranlarında olacak.

