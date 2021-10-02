Noah Cyrus çılgınlıkta ablası Miley Cyrus’u solladı

Make Me Cry şarkısıyla adını duyuran Noah Cyrus, ablası Miley Cyrus gibi yaptığı çılgınlıklar gündeme gelmeye devam ediyor. Henüz 21 yaşında olan Noah Cyrus, yaptığı işlerden çok kıyafet tercihleriyle gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda sahneye şeffaf bir kıyafetle çıkan genç isim, fotoğrafını sansürleyenlere ateş püskürmüştü. Çılgınlıklarıyla bilinen Miley'in kardeşi Noah Cyrus sosyal medyayı sallıyor. Miley Cyrus'u kardeşini görenler "ablasını aratmadı" dedi.

Instagram’da altı milyona yakın takipçisi olan Noah Cyrus, kovboy şapkasıyla verdiği pozlarını paylaştı. Daha öncede birçok kez yarı çıplak pozlar veren Noah'ın son paylaşımına yine binlerce beğeni yağdı.



