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Noah Cyrus çılgınlıkta ablası Miley Cyrus’u solladı

02.10.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ablası Miley Cyrus gibi şarkıcı olan Noah Cyrus, yaptığı Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda sahneye neredeyse çıplak çıkan genç isim, kovboy şapkasıyla verdiği pozlarla gündeme geldi.

Noah Cyrus çılgınlıkta ablası Miley Cyrus’u solladı

Make Me Cry şarkısıyla adını duyuran Noah Cyrus, ablası Miley Cyrus gibi yaptığı çılgınlıklar gündeme gelmeye devam ediyor. Henüz 21 yaşında olan Noah Cyrus, yaptığı işlerden çok kıyafet tercihleriyle gündeme geliyor.

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Geçtiğimiz aylarda sahneye şeffaf bir kıyafetle çıkan genç isim, fotoğrafını sansürleyenlere ateş püskürmüştü. Çılgınlıklarıyla bilinen Miley'in kardeşi Noah Cyrus sosyal medyayı sallıyor. Miley Cyrus'u kardeşini görenler "ablasını aratmadı" dedi.

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Instagram’da altı milyona yakın takipçisi olan Noah Cyrus, kovboy şapkasıyla verdiği pozlarını paylaştı. Daha öncede birçok kez yarı çıplak pozlar veren Noah'ın son paylaşımına yine binlerce beğeni yağdı.

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Miley Cyrus'un kardeşi sahneye neredeyse çıplak çıktı! Sansürlenince...Miley Cyrus'un kardeşi sahneye neredeyse çıplak çıktı! Sansürlenince...


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Miley Cyrus Instagram
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