Miley Cyrus'un kardeşi sahneye neredeyse çıplak çıktı! Sansürlenince...

Miley Cyrus'un kız kardeşi Noah sahneye tüm vücudunu saran şeffaf bir kıyafetle çıktı. Genç şarkıcı, vücudunun tüm ayrıntılarını ortaya çıkaran kıyafeti sansürleyerek yayınlayan bazı haber yayınlarına tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen CMT Müzik Ödülleri’nde sahneye çıkan Miley Cyrus'un kız kardeşi Noah, görenleri şaşkına çevirdi. 20 yaşındaki Noah, Jimmie Allen ile This Is Us şarkısını söyledi. Çarpıcı bir makyaj ve beline kadar uzanan saçlarıyla göz dolduran genç kızın performansı beğenildi.

Vücudunun tüm ayrıntılarını sergileyen şeffaf bir kıyafetle performans sergileyen genç kızın kıyafeti bazı yayın organları tarafından sansürlenerek verildi. Instagram storysi’nde duruma tepki gösteren Noah şunları yazdı:

Ten rengi iç çamaşırım vardı ama yine de bacak aramı sansürlediğiniz için teşekkürler. Biden’a oy verin!

Noah’ı bu kıyafetle görenler, cesur kıyafetleri ile her zaman göz önünde olan ablası Miley Cyrus'la yarış içinde olduğuna dair söylentilere neden oldu. Noah Kırmızı halı geçişinde ve after partide sahnede olduğundan daha sade bir şekilde kot ceket ve jean pantolon giydi.

Miley Cyrus'un kız kardeşi Noah bu yılın başlarında yeni şarkısı Young & Sad'ı EP'si The End of Everything'ten çıkardı.