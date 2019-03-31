MAGAZİN

Nöbet bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman? Nöbet dizisi 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 31.03.2019 00:27 | Son Güncelleme

Show TV'de ekrana gelen Nöbet dizisinin 5. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Peki Nöbet dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Nöbet yeni bölüm fragmanında, Jennifer, Ahmet Refik Paşa’yı öldürme planları yaparken meydana gelen patlama gerilimi yükseltiyor. Hain planı çözmeye çalışan Barış Binbaşı ve Yiğit Yüzbaşı’nın neler yapacağı merakla bekleniyor. İşte Nöbet 5. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

“CEHENNEME BİLE GİRER ÇIKARIZ!”
Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici senaryosu ve dev prodüksiyonu ile beğeni toplayan Nöbet’in 5. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Ahmet Refik Paşa’nın, “Bu vatanın sizler gibi askeri olduktan sonra cehenneme bile girer çıkarız!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda aksiyon dolu çatışma sahneleri göz dolduruyor.

Nöbet (1)

NÖBET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Nöbet dizisi Show TV'nin 31 Mart Yerel Seçimleri özel yayını nedeniyle bu akşam ekrana gelmeyecek. ‘Nöbet’ merakla beklenen yeni bölümüyle 7 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

Nöbet (7)

NÖBET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nöbet’in geçtiğimiz Pazar akşamı ekrana gelen 4. bölümünde Hatay’a arkeolog kimliğiyle gelen ajan Jennifer bölgeyi kaosa sürüklemek için Elmalı’daki terör örgütünün temsilcisi Zilfo ile temasa geçti ve onu büyük planına dâhil ederek yeni bir eylem için harekete geçirdi. Şehit Er Remzi Duman’ın ailesine kara haberi verdikten sonra ailesiyle Hatay’a dönen Barış Binbaşı ise ev bakmaya başladı. Ziya’nın oğlu Ferit’in, Namık’ı dövmekten gözaltına alındığını öğrenen Barış Binbaşı bu olaydan yararlanarak iki aşığı birleştirmek istedi, fakat Ziya Cevran’ın beklenmedik hareketiyle başarılı olamadı.

Nöbet (9)

Jiyan’ı etkisiz hale getiren askerler zaferlerinin tadını çıkarırken Yiğit Yüzbaşı ve Zeynep evliliklerinde yaşadıkları sorunları halletmek için birlikte zaman geçirdi. Fakat birlikte geçirdikleri zaman pek işe yaramadı ve daha derin bir sorunun içinde kendilerini buldular. Jennifer’ın ortaya koyduğu plana göre hareket eden terör örgütü yüksek gerilim hattını patlattı ve kasaba karanlığa gömüldü. Barış Binbaşı’dan önce olay yerine gitmeye çalışan Nizamoğlu tuzağa düşerek, meydana gelen patlamada yaralandı. Bu sırada bir bahaneyle jandarma karakoluna giren Jennifer bir takım belgelere ulaştı. Nizamoğlu yaralı halde araçtan çıkarılıp hastaneye yetiştirilirken, peşlerinden bakan Barış Binbaşı’nın kızgın ve çaresiz halleri izleyenleri derinden etkiledi.

Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.


Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Çukur'da Sena şoku! 'En sevdiğim insanı kaybettim' Çukur'da Sena şoku! 'En sevdiğim insanı kaybettim'
Bizim Hikaye'de ölümle burun buruna geldiler!Bizim Hikaye'de ölümle burun buruna geldiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nöbet dizisi 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle nöbet dizisi show tv necati şaşmaz pana film

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kadın'da Bahar ve Pırıl'a şok teklif!

Kadın'da Bahar ve Pırıl'a şok teklif!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bizim Hikaye dizisine yeni oyuncu!

Bizim Hikaye dizisine yeni oyuncu!

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binnur Kaya Zengin ve Yoksul'da hangi rolde oynuyor? Yeni rolüyle şaşırtacak!

Binnur Kaya yeni rolüyle şaşırtacak!

Başrol oyuncuları Yaralı Kuşlar'ı anlattı! Yaralı Kuşlar dizisi konusu nedir, oyuncular kimler? İşte 1. bölüm fragmanı

Başrol oyuncuları Yaralı Kuşlar'ı anlattı! Yaralı Kuşlar dizisi konusu nedir, oyuncular kimler? İşte 1. bölüm fragmanı

Savaşçı bu akşam var mı? Savaşçı 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Fox TV 31 Mart Pazar yayın akışı

Savaşçı'nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Kardeş Çocukları bu akşam var mı? Kardeş Çocukları 10. yeni bölüm fragmanı izle! Star TV 31 Mart Pazar yayın akışı!

Kardeş Çocukları'nın yeni bölüm tarihi belli oldu!

Kadın'da Sarp ve Bahar'a ne oldu? Bahar ve Nezir evleniyor mu? Kadın 56. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Kadın'da Sarp'ı yıkan haber! Bahar ve Nezir...

Çukur'da Yamaç'a Sena şoku! 'En sevdiğim insanı kaybettim' Çukur 59. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çukur'da Sena şoku! 'En sevdiğim insanı kaybettim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.