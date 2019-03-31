Nöbet bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman? Nöbet dizisi 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

“CEHENNEME BİLE GİRER ÇIKARIZ!”

Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici senaryosu ve dev prodüksiyonu ile beğeni toplayan Nöbet’in 5. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Ahmet Refik Paşa’nın, “Bu vatanın sizler gibi askeri olduktan sonra cehenneme bile girer çıkarız!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda aksiyon dolu çatışma sahneleri göz dolduruyor.

NÖBET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Nöbet dizisi Show TV'nin 31 Mart Yerel Seçimleri özel yayını nedeniyle bu akşam ekrana gelmeyecek. ‘Nöbet’ merakla beklenen yeni bölümüyle 7 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

NÖBET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nöbet’in geçtiğimiz Pazar akşamı ekrana gelen 4. bölümünde Hatay’a arkeolog kimliğiyle gelen ajan Jennifer bölgeyi kaosa sürüklemek için Elmalı’daki terör örgütünün temsilcisi Zilfo ile temasa geçti ve onu büyük planına dâhil ederek yeni bir eylem için harekete geçirdi. Şehit Er Remzi Duman’ın ailesine kara haberi verdikten sonra ailesiyle Hatay’a dönen Barış Binbaşı ise ev bakmaya başladı. Ziya’nın oğlu Ferit’in, Namık’ı dövmekten gözaltına alındığını öğrenen Barış Binbaşı bu olaydan yararlanarak iki aşığı birleştirmek istedi, fakat Ziya Cevran’ın beklenmedik hareketiyle başarılı olamadı.