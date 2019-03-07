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Nöbet dizisinde Barış Binbaşı ve askerlerine hain pusu! Nöbet 2. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 07.03.2019 23:36 | Son Güncelleme

Necati Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği Show TV'nin iddialı dizisi Nöbet'in 2. bölümünde heyecan dorukta olacak. Nöbet yeni bölümde Hatay Elmalı'da çatışma devam ediyor. Jandarma Kuvvetleri, kurulan hain pusunun ortasında, yüreklerini ortaya koyarak kahramanca mücadele ediyor. Elmalı'da huzuru sağlamaya yeminli Barış Binbaşı ve askerleri bu çatışma sırasında hiç ummadıkları bir sürpriz ile karşılaşıyor. İşte Nöbet dizisi 2. bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Yapımını Pana Film, yapımcılığını ise Necati Şaşmaz'ın üstlendiği 'Nöbet 2. bölümüyle 10 Mart Pazar akşamı 20:00'de Show TV'de olacak. Nöbet'in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

YİĞİT YÜZBAŞI'NIN EŞİ ZEYNEP NE YAPACAK?
Kahraman askerler canları pahasına vatanını savunurken, Binbaşı Barış ve Yüzbaşı Yiğit'in eşi bu hain saldırıyı televizyondan öğreniyor. Tedirgin bir şekilde ne yapacağını şaşıran eşler, uzun süre de kocalarına ulaşamayınca çılgına dönüyor. İşte tam da bu noktada Yiğit Yüzbaşı'nın eşi Zeynep, hayati bir karar alıyor!

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