Nöbet dizisinde Barış Binbaşı ve askerlerine hain pusu! Nöbet 2. yeni bölüm fragmanı izle!

Yapımını Pana Film, yapımcılığını ise Necati Şaşmaz'ın üstlendiği 'Nöbet 2. bölümüyle 10 Mart Pazar akşamı 20:00'de Show TV'de olacak. Nöbet'in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

YİĞİT YÜZBAŞI'NIN EŞİ ZEYNEP NE YAPACAK?

Kahraman askerler canları pahasına vatanını savunurken, Binbaşı Barış ve Yüzbaşı Yiğit'in eşi bu hain saldırıyı televizyondan öğreniyor. Tedirgin bir şekilde ne yapacağını şaşıran eşler, uzun süre de kocalarına ulaşamayınca çılgına dönüyor. İşte tam da bu noktada Yiğit Yüzbaşı'nın eşi Zeynep, hayati bir karar alıyor!

Elmalı bir de kaçırılma haberiyle çalkalanıyor! Teröristler Elmalı ahalisinden öyle kilit isimleri kaçıracak ki olaylar iyice sarpa saracak!



