Nöbet dizisinde intikam vakti! Nöbet 2. yeni bölüm fragmanı izle!

“ÇOCUKLARIMIZI SAĞSALİM GETİR BİNBAŞIM!”

Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici senaryosu ve dev prodüksiyonu ile uzun zamandır merakla beklenen Nöbet bu akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Beğeni toplayan dizinin yeni bölüm tanıtımı da izleyicileriyle buluştu. Yöre halkı teröristler tarafından kaçırılan kadın ve çocuklar için endişelenirken, Jandarma Kuvvetleri hemen harekete geçiyor. Aksiyon ve çatışmanın hız kesmeden devam ettiği tanıtımda, Yiğit Yüzbaşı’nın eşi Zeynep’in kaçırılanlardan biri olması heyecanı yükseltiyor.

BARIŞ KALENDER’İN HAVAALANI SAHNESİ HERKESİ DUYGULANDIRDI!

Tüm Türkiye’de merak ve heyecanla beklenen dizinin ilk bölümünde öyle bir sahne vardı ki, izleyenleri duygu seline sürükledi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hatay Elmalı’daki amansız mücadelesini konu alan dizinin havaalanı sahnesi bölüme damga vurdu. Binbaşı Barış Kalender, yeni görev yeri Hatay Elmalı’ya gitmek üzere ailesiyle havaalanında beklediği sırada, nakil için getirilen bir şehidin cenazesi ile karşı karşıya geldi. Askerler hüzün dolu bir törenle şehidi, uçaktan alıp cenaze aracına taşıdığı sırada Binbaşı Barış’ın oğlunun “Asker abiler ne yapıyor baba?” sorusu izleyenlerin boğazını düğümledi.