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Noel için çırılçıplak soyundu! Vücudunu tamamen boyayla kapladı, hayranları şaşkınlık yaşadı

24.12.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücut boyama sanatçısı olan Marina Eloise, Noel için oldukça değişik bir tasarıma imza attı. 11 saat süren çalışmasının sonucunda Eloise, bir Noel cücesine dönüştü. Kostümünün benzersiz göründüğünü söyleyen hayranları sadece vücut boyasından oluştuğunu duyunca büyük şaşkınlık yaşadı.

Noel için çırılçıplak soyundu! Vücudunu tamamen boyayla kapladı, hayranları şaşkınlık yaşadı

Vücut boyama sanatçısı olan Marina Eloise, Noel ruhuna girebilmek için vücudunu bir tuval gibi kullandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eloise’in hayranları tasarımını gerçek bir kıyafet zannetti. Eloise gönderisine, “Noel için heyecanlandığınızda” notunu ekledi. Eloise’nin gönderisi kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.

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ÖZEL BÖLGELERİNİ KAPATTI

Eloise, vücut boyası tekniği sayesinde övgü dolu yorumlar aldı. Tasarımda bütün detaylara yer verilmesiyle hayranları Eloise’nin gerçek kıyafet giymesine ihtiyacı olmadığını söyleyerek espriler yaptı. Tamamen çıplak olmasına rağmen sanatının cinselleştirilmesini istemediğini dile getiren Eloise, özel bölgelerini kapatmak için ten rengi yamaları kullandığını söyledi.

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