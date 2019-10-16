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Nohut piyazı tarifi, Nohut piyazı nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 16.10.2019 16:43 | Son Güncelleme

Nohut piyazı tarifi, hem sağlıklı hem de enfes lezzetli bir yemek türü. Doyurucu etkisiyle diyet yapanlar için de alternatif bir tarif olan nohut piyazının yapımı da pratik. "Nohut piyazı nasıl yapılır?" diyenler için nohut piyazı tarifi geliyor. Merak edenler için de nohut piyazının kalori oranına da yazımızda verdik.

Nohut piyazı tarifi, Nohut piyazı nasıl yapılır?

En çok tüketilen baklagillerden olan nohudun bu sefer piyazını yaptık ve tadına doyamadık. Kilo vermek isteyenler için de doğru bir seçim olan nohut piyazı tarifi, yapılışıyla da gönülleri fethediyor.

NOHUT PİYAZI TARİFİ
Malzemeler
2 su bardağı haşlanmış nohut
1/2 demet taze soğan
Bir adet kırmızı soğan
1/2 demet maydanoz
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1/2 çay bardağı limon suyu
Bir yemek suyu sirke
Tuz
Pul biber veya sumak

Hazırlanışı
Haşlanmış nohutların kabuklarını soyun.
Taze soğanı ve maydanozu minik minik kıyın.
Kırmızı soğanı ise ince halkalar şeklinde doğrayın.
Doğradığınız malzemeleri nohutla birlikte derin bir kapta karıştırın.
Üzerine zeytinyağı, limon suyu, sirke ve diğer baharatları da ilave edip harmanlayın. Afiyet olsun.

NOHUT PİYAZI KAÇ KALORİ?
Bir porsiyonu 95 kaloridir. Diyet yapanlar için uygun bir tariftir.

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