Nohut piyazı tarifi, Nohut piyazı nasıl yapılır?

En çok tüketilen baklagillerden olan nohudun bu sefer piyazını yaptık ve tadına doyamadık. Kilo vermek isteyenler için de doğru bir seçim olan nohut piyazı tarifi, yapılışıyla da gönülleri fethediyor.

NOHUT PİYAZI TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış nohut

1/2 demet taze soğan

Bir adet kırmızı soğan

1/2 demet maydanoz

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1/2 çay bardağı limon suyu

Bir yemek suyu sirke

Tuz

Pul biber veya sumak

Hazırlanışı

Haşlanmış nohutların kabuklarını soyun.

Taze soğanı ve maydanozu minik minik kıyın.

Kırmızı soğanı ise ince halkalar şeklinde doğrayın.

Doğradığınız malzemeleri nohutla birlikte derin bir kapta karıştırın.

Üzerine zeytinyağı, limon suyu, sirke ve diğer baharatları da ilave edip harmanlayın. Afiyet olsun.

NOHUT PİYAZI KAÇ KALORİ?

Bir porsiyonu 95 kaloridir. Diyet yapanlar için uygun bir tariftir.

