Sally Rooney’in çok satan kitabından uyarlanan Normal People (Normal İnsanlar) dizisi, yılın en çok konuşulan yapımlarından oldu. BBC ile Hulu’nun ortak yapımı olan dizi, Connell ve Marianne karakterlerinin sıradan hayatlarındaki yoğun duygulara odaklanıyor.

Karakterlerin lise yıllarında başlayan hikâyesinin özellikle gençler tarafından çok sevildiği aşikar.

Özellikle cüretkar sevişme sahneleri ile de dikkat çeken Normal People, genç aşıklar Connell ve Marianne'in hikayesiyle zirveyi gördü. Normal İnsanlar, BBC iPlayer'ın en popüler dizisi oldu.

Normal İnsanlar, Nisan ayında piyasaya sürüldüğünden bu yana BBC iPlayer'da 62 milyondan fazla izlendi.

Dizi 39 milyon izlenen Killing Eve'i geride bırakarak 2020'nin en popüler dizisi olarak taçlandırıldı.

BBC iPlayer'ın ilk kez bu denli talep alarak rekor kıran bir yıla imza attı.



