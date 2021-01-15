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Norveç'te 'risk' uyarısı: Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

15.01.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Norveç'te 'risk' uyarısı: Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının vurulduğu 23 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden risk uyarısı geldi. Açıklamada, aşının hastalığı olan 80 yaş üstündekiler için riskli olduğu belirtildi.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, aşının 80 yaş üstü için risk barındırdığı belirtilerek "Şiddetli kırılganlığı olanlarda aşıların hafif yan etkileri bile ciddi sonuçlara yol açabilir. Yaşam süresi kısalmış olanlar için ise aşı tamamen anlamsız olabilir" ifadelerine yer verildi.

Norveç İlaç Ajansı, dün, ülkede koronavirüse karşı Pfizer-BioNTech aşısını yaptıran 23 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu. 13 vakada incelenen ölümlerde, aşının "yaşlı insanlarda var olan hastalıkların daha ciddi seyrine" yol açan yan etkilere neden olmuş olabileceğini belirtti.

Norveç'te koronavirüse karşı aşılama 27 Aralık'ta başlamıştı. Başbakan Erna Solberg, aşının yurttaşların ücretsiz erişimine sunulacağını duyurmuştu. İlk aşılar Oslo'daki huzurevlerindekilere vurulmuş, buradaki 2 kişi aşının ardından hayatını kaybetmişti.

Ekim ayında ise Norveçli sağlık uzmanlarının Trondheim şehrinde SARS-CoV-2 virüsünün yeni türünü tespit ettiği belirtilmişti.

ABD'DE BİR DOKTOR HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD'li ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen aşının sağlık görevlilerine yapıldığı ABD'de ise, Gregory Michael adlı doktor aşıdan 2 hafta sonra 8 Ocak'ta, hayatını kaybetmişti. Michael’ın ölümünü hakkında soruşturma başlatılmıştı.

PORTEKİZ'DE BİR HEMŞİRE ÖLDÜ

Portekiz'de ise 30 Aralık 2020'de Pfizer-BioNTech'in aşısı olan Portekiz Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümü'nde (OPI) çalışan 41 yaşındaki hemşire Sonia Acevedo, 2 gün sonra hayatını kaybetmişti.


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