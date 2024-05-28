Nükhet Duru 70'inci yaşını kutladı! Meltem Cumbul partide kendinden geçti... Ceketini indirip dans etti

Ünlü sanatçı Nükhet Duru, 70'inci yaşını dostları ile kutladı. Görkemli bir parti düzenleyen Nükhet Duru bu parti ile sosyal medyayı salladı. Sanatçının oğlu Cem Masis tarafından organize edilen doğum günü partisine ünlü isimler akın etti.

Partiye; Kenan Doğulu, Beren Saat, Nilgün Belgün, Defne Samyeli, Necati Akpınar, Ceyda Düvenci, Güçlü Mete, İzzet Öz, Sedef İybar, Göksel, Meltem Cumbul ve Bestemsu Özdemir'in de aralarında olduğu birçok isim katıldı.

KENDİNDEN GEÇTİ

Partiye Meltem Cumbul'un dansı damga vurdu. Arkadaşının doğum gününe beyazlar içinde katılan Cumbul kendini müziğin ritmine kaptırdı ve adeta kendinden geçti.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Ceketini yarıya kadar indirip şov yapan Meltem Cumbul'un o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Ne güzel oynamış', 'Kendinden geçmiş' gibi yorumlar yapıldı.