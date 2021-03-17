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Nükhet Duru: Cam kırığı yutmuş gibi hissettim

17.03.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Nükhet Duru: Cam kırığı yutmuş gibi hissettim

Ünlü sanatçı Nükhet Duru, tv100’de yayınlanan 'Okan Bayülgen ile Nokta' isimli programa konuk oldu. Nükhet Duru, Netflix'in 'Duru Olmak' belgeselini kaldırmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Okan Bayülgen‘in sorularını yanıtlayan Duru, hayatının bilinmeyenlerinin gözler önüne serildiği belgesel hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Duru Olmak” belgeselinde yaşananları anlatan ünlü sanatçı, “Netflix’in belgeseli yayından kaldırdığı haberini duyunca cam kırığı yutmuş gibi hissettim” dedi.

'O KADAR FAZLA YALAN SÖYLEMİŞ Kİ ŞAŞIRDIM'

“Bu belgeseldeki çalıştığımız yönetmen arkadaşımız (Mustafa Tunç) maalesef bazı hırslara mı kapıldı desem, çabuk mu şöhret olmak istedi desem. Yaptığı bir röportajda öylesine fazla yalan söylemiş ki, şaşırdım yani. Hiç benimle uymayacak şeyler, teşekkür bile etmediğimi söylemiş. Tabi bir gerçeği yansıtmıyor. Teşekkürlerimin videodaki listesine baktım 20 dakika teşekkür var. Kendi kendini imha etmek istedi yani sonuç oraya vardı.’’

'HEVESİ KURSAĞIMIZDA KALDI'

‘’Yapmak istediğimiz en önemli şey o dijital platform dünya açılmış bir platform olduğundan müzik sektörü açısından güzel bir gedik açıldı, güzel bir kapı açıldı diye düşündüm. Benimki biter, başka arkadaşların ki başlardı. Belgesi eksik bir toplum olduğumuzdan, insanların belgeselini çekmek onları saklamak ve ileride sevgiyle yad etmek çok önemli benim için. Birçok genç arkadaşımla şarkı söylüyorum orada stüdyoda heyecanımız belli birbirimizle olmaktan mutluluğumuz belli. Küçük kıskançlıklar, ayıp ben daha mı önde girdim, yok daha mı aşağıda kaldım dur bakayım iyi oturdu mu bana falan. Bu gerçeklikleri seyirci ileride paylaşmak istedim fakat hevesi kursağımızda kaldı.”

'CAM KIRIĞI YUTMUŞ GİBİ HİSSETTİM'

“Tabii ki ilk günlerde cam kırığı yutmuş gibi hissediyordum kendimi. Genç bir insana el vermeye çalışmak ve onun bir şeyi başarması için kendi üzerinden bir şey yaratmasını izlemek zevki sonunda böyle olmamalıydı.’’

Çok kırıldım. Ama şimdi atlattım. Dünyanın her yerinde mahkeme açmak istiyor. Söyledikleri o kadar gerçek dışı ki, galiba kendi de inanıyor. Bence yardıma ihtiyacı var, yardım almalı! Şüphe ediyorum yani buradaki mantaliteden.”


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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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