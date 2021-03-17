Nükhet Duru: Cam kırığı yutmuş gibi hissettim

Okan Bayülgen‘in sorularını yanıtlayan Duru, hayatının bilinmeyenlerinin gözler önüne serildiği belgesel hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Duru Olmak” belgeselinde yaşananları anlatan ünlü sanatçı, “Netflix’in belgeseli yayından kaldırdığı haberini duyunca cam kırığı yutmuş gibi hissettim” dedi.

'O KADAR FAZLA YALAN SÖYLEMİŞ Kİ ŞAŞIRDIM'

“Bu belgeseldeki çalıştığımız yönetmen arkadaşımız (Mustafa Tunç) maalesef bazı hırslara mı kapıldı desem, çabuk mu şöhret olmak istedi desem. Yaptığı bir röportajda öylesine fazla yalan söylemiş ki, şaşırdım yani. Hiç benimle uymayacak şeyler, teşekkür bile etmediğimi söylemiş. Tabi bir gerçeği yansıtmıyor. Teşekkürlerimin videodaki listesine baktım 20 dakika teşekkür var. Kendi kendini imha etmek istedi yani sonuç oraya vardı.’’

'HEVESİ KURSAĞIMIZDA KALDI'

‘’Yapmak istediğimiz en önemli şey o dijital platform dünya açılmış bir platform olduğundan müzik sektörü açısından güzel bir gedik açıldı, güzel bir kapı açıldı diye düşündüm. Benimki biter, başka arkadaşların ki başlardı. Belgesi eksik bir toplum olduğumuzdan, insanların belgeselini çekmek onları saklamak ve ileride sevgiyle yad etmek çok önemli benim için. Birçok genç arkadaşımla şarkı söylüyorum orada stüdyoda heyecanımız belli birbirimizle olmaktan mutluluğumuz belli. Küçük kıskançlıklar, ayıp ben daha mı önde girdim, yok daha mı aşağıda kaldım dur bakayım iyi oturdu mu bana falan. Bu gerçeklikleri seyirci ileride paylaşmak istedim fakat hevesi kursağımızda kaldı.”