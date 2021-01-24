Nükhet Duru'dan yaşlılık yanıtı! 'Gelecekten bildiriyorum'

Pandemi dönemini Bodrum’daki yazlığında geçiren Nükhet Duru sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sık sık takipçilerine verdiği yanıtlarla dikkat çeken usta isim son olarak yaşıyla ilgili yorumlara yanıt verdi.

Duru kendisine gelen yorumlara toplu bir yanıt vererek dikkat çekti. Nükhet Duru paylaşımında "Ne kadar yaşlanmış, temalı yorumlar görüyorum. Yaş almak böyle bir şey şekerler! Kesin bilgidir, gelecekten bildiriyorum; her canlı bir gün bunu tadacaktır" dedi.

Duru'nun paylaşımına beğeni yağdı.

NÜKHET DURU KAÇ YAŞINDA?

Türk Pop Müziği´nin en özel seslerinden biri olan Nükhet Duru'nun yaşı merak ediliyor. Nükhet Duru 66 yaşında... Profesyonel kariyerine 1974'de başladı. Geniş dinleyici kitlesine ise, 1975 tarihli ‘Beni Benimle Bırak - Gerisi Vız Gelir’ adlı 45'liği ile ulaştı. Bu plak sanatçıya ilk Altın Plağını kazandırdı. İlk albümü "Bir Nefes Gibi" 1976 yılında çıktı. O yıl “En iyi yorumcu” ve “Yılın en başarılı kadın solisti” ödüllerini aldı. 1978 yılında Modern Folk Üçlüsü ile birlikte Seoul'de düzenlenen şarkı yarışmasında birincilik kazandı. 40 yılı aşkın müzik kariyerinde yüzlerce ödüle layık görülen Nükhet Duru, imza atmış olduğu albüm, tv programı, müzikli sahne gösterileri, sinema ve dizi filmlerinin yanı sıra “Carmen”, “Cahide”, “Yedi Kocalı Hürmüz” gibi müzikallerin başrollerini de üstlenmiş, gerçekleştirdiği binlerce konserle Türkiye'de Çağdaş Müziğin en uzun soluklu ve güçlü yorumcularından biri olarak anılmayı başarmıştır.

14 Şubat 2020’de ‘Hikayesi var’ adlı geçmişte günümüze damgasını vuran kült şarkılarını sanatçı dostlarıyla düet formunda yeniden yorumladığı proje albümünü çıkardı.

