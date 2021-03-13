Nükhet Duru kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? Sesiyle herkesi büyülüyor

Müziğe 17 yaşındayken solist olarak başlayan Nükhet Duru, yaptığı albümlerin yanında birçok önemli tiyatrocuyla da başarılı projelere imza attı. Evlilikleri ve beraberlik yaşadığı partnerlerile de magazin gündeminde yer alan Nükhet Duru, sanat hayatı boyunca önemli eserler yarattı… NÜKHET DURU KİMDİR? 1954'de Niğde'nin Bor ilçesinde doğan Nükhet Duru, 11 yaşındayken annesiyle babasının ayrılmasının ardından ağır bir travma yaşadı. Felç olan Nükhet Duru, bir seneye yakın bir süre yürüyemeyen ve yatalak oldu. Çok küçük yaşta yaşadığı bu büyük üzüntüyle büyük sorunlar yaşayan Nükhet Duru, Kandilli Kız Lisesi'nde okurken müzikle ilgilenmeye başladı. Güzel sesiyle dikkat çeken Nükhet Duru, şöhret olmayı aklına koydu. Ajda Pekkan'ı örnek alan Nükhet Duru, 1971’de 17 yaşındayken Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak profesyonel kariyerine adım attı. 1974 tarihinde ilk 45'lik plağı Aklımda Sen’i dolduran Nükhet Duru, arkasından Cenk Başkan ve Mehmet Teoman’la hazırladıkları "Beni Benimle Bırak" ile büyük çıkış yakaladı. İlk albümünü 1977 tarihinde yayımlayan Nükhet Duru, "Bir Nefes Gibi". 1978 tarihinde Modern Folk Üçlüsü ile seslendirdiği " Dostluğa Davet" ile Seul Şarkı Yarışması'nda en iyi icra ödülünün sahibi oldu.

Ben Sana Vurgunum, Melankoli, Ben Sana Vurgunum ve Anılar adındaki şarkıları unutulmazlar arasına giren Nükhet Duru, Sevda ve Bir Destan Dolanır Bolu Dağı'nın şarkılarıyla adını duyurdu. Seksenlerin ikinci yarısında çıkardığı Benim Yolum albümüyle büyük başarı kazanan Nükhet Duru, albümde Yeni Türkü'den Selim Atakan'ın ve İlhan Şeşen'in bestelerine ve Murathan Mungan'in sözlerine yer verdi. Sonrasında Aç Gözünü Adamım adındaki bir albüm çıkaran Nükhet Duru, nitelik anlamında Benim Yolum kadar olmasa da başarılı olan çalışmadan çıkan Eda-Metin Özülkü imzalı "Yaralım" şarkısı büyük beğeni topladı. Sonrasında müzik eleştirmenlerinden olumlu yorumlar almayan çeşitli albümler yapan Nükhet Duru, Sezen Aksu ve Uzay Heparı'yla yaptığı ortaklığın ardından çıkardığı kendi ismini taşıyan albümle eski başarılı günlerine geri dönmeyi başardı. Usandım Artık ve Yasaksa Yasak gibi şarkıları çok beğenilen Nükhet Duru, Gece Saat On İki adındaki albümünü piyasaya sürdü. 1979’da Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin), Haldun Dormen, Yüksel Gözen, Perran Kutman, Tolga Han, Grup Çağdaş ve Arkadaşları ile "Merhaba Müzik", 1980’de Suna Pekuysal, Haldun Dormen, Fuat Güner, Mazhar Alanson ve Coşkun Demir'le "Ve On Yıl Geçti", 1982’de Neco, Haldun Dormen, Mazhar Alanson, Salim Dündar, Suna Pekuysal ve Fuat Güner’le "Operetler", 1983’te Attila Özdemiroğlu, Egemen Bostancı, Altan Erbulak, Zerrin Özer, Halit Kıvanç, Sezen Aksu, Onno Tunç, Mehmet Ali Erbil ve Grup Çağdaş ile "Saz mı? Caz mı?", 1984’te Erol Evgin ve Adile Naşit'le "7'den 77'ye", 1985’te Şevket Altuğ, Egemen Bostancı, Osman İşmen, Başar Sabuncu, Mehmet Teoman, Duygu Aykal, Sadık Kızılağaç ve Ülkü Aker’le beraber "Carmen - Kan ve Gül", 1985’te Metin Serezli, Nevra Serezli, Metin Akpınar ve Zeki Alasya’yla "Aşk Olsun", 1991'de Perran Kutman, Erol Evgin, Yaprak Özdemiroğlu, Turhan Yükseler, Kandermir Konduk ve Haldun Dormen’le ile beraber "Gülümseyen Geceler", 1991’de Eda Özülkü, Perran Kutman, Metin Özülkü ve Tuncay Vural Dans Topluluğu'yla "Yeşilyurt Geceleri", 1992’de Demet Akbağ, Rasim Öztekin ve Soner Olgun'la beraber "Müzikomedi", 1998’de Nezihe Araz, Hakan Altıner, Figen Soysal, Uğurkan Erez, Cenk Taşkan, Sadık Kızılağaç, Alp Öyken, Mehmet Teoman, Tomris Oğuzalp, Nuri Gökakşam, Mehmet Birkiye, Mehmet Ulay, Ayberk Atilla, Tamer Karadağlı, Demet Neva, Hakkı Şen ve Özlem Çakar'la "Cahide - Bu Bir Efsane", 1999’da Nilgün Belgün, Müjdat Gezen, Levent Özdilek, Ayşen Gruda, Settar Tanrıöver, Yaman Tüzcet, Osman Gidişoğlu, Necdet Mahfî Ayral, Lale Oraloğlu, Ayten Güvenç, Cenk Taşkan, Nesrin Akkoç, Osman İşmen ve Hakan Tok’la beraber "Yedi Kocalı Hürmüz", 2000’da ise Nilgün Belgün'le "www.ask.com.tr" adındaki gösterilerde oynayan Nükhet Duru, Cenk Eren'le birlikte talk show yaptı.

Keloğlan Kara Prense Karşı filminde ve Kibariye'nin başrolünde yer aldığı Çeşm-i Bülbül dizisinde de oynayan Nükhet Duru hayat hikâyesine, 24 tane albüm, iki evlilik, sayısız televizyon ve radyo programı, bir çocuk, birçok aşk, dizi çalışmaları, film, sayısız konser, 8 tane müzikal, dört tane kabare sığdırdı. NÜKHET DURU EVLİ Mİ? Müzik hayatınının dışında renkli kişiliği ve hızlı özel hayatıyla devamlı gündeme gelen Nükhet Duru, 18 yaşındayken prodüktör Mehmet Teoman’la nişanlandı. Sonrasında ünlü medya patronu Erol Simavi ile birlikte olan Nükhet Duru, sonrasında ise Doğan Canku'yla olan birlikteliğiyle magazin gündeminde yer almıştı… Eskidji Müzayedecilik'in sahibi Dikran Masis'le olan evliliğinden Cem isminde bir de oğlu olan Nükhet Duru, sonra Masis'ten ayrılarak, ikinci evliliğini Koç Kültür Sanat Genel Müdürü Özalp Birol'la yaptı. Bu evliliği de 1999’da biten Nükhet Duru, Yunanlı doktor sevgilisi ile evlenme noktasına gelirken, ilişkisini sonlandırdı. Sanat hayatının dışında iş kadınlığına da soyunan Nükhet Duru, bir güzellik merkezi ile kanser tarama teşhis ile tedavi kliniği açtı. Nükhet Duru, 24 Ocak 2015’te Star tv'de yayınlanan ve sunuculuğunu Murat Başoğlu'nun üstlendiği "Benzemez Kimse Sana" programında Seyfi Dursunoğlu ve Ümit Erdim ile beraber jüri üyeliği yapmıştı…

MUSTAFA TUNÇ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİ Mİ?



Nükhet Duru'nun yayınlanan 'Hikâyesi Var' albümünün hazırlanma sürecini anlattığı 'Duru Olmak' belgeseliyle ilgili ilk başta Ali Kocatepe, ünlü sanatçı için üç şarkısını izinsiz kullandığını söylerken, arkasından belgeselin yönetmeni Mu Tunç (Mustafa Tunç) da belgeselin dijital platformlarda izinsiz olarak yayınlandığını açıklamıştı. Hakkının yendiğini ve ünlü sanatçıya çok kırgın olduğunu da ifade eden Mustafa Tunç’un açıklamalarının ardından Nüket Duru da, "Mustafa Tunç isimli kişinin iftira ve yalan dolu sözleri karşısında açıklama yapmam gerekiyor" diyerek bu gerçek dışı suçlamaların hedefi olmaktan ve kendisini ticari hırslarına malzeme etmek isteyen iki üç kişinin var olmayan bir emek sömürüsü demagojisine alet edilmekten dolayı kırgın olduğunu, Tunç'un da sözlerinin uydurma olduğunu iddia etmişti. Duru, "Bu kişi ‘Nükhet Duru’ ve ‘Hikayesi Var’ albümü üzerine kurulu bir belgeseli (ki proje bize aittir) tek başına sahiplenmek ve 45 senedir sanat hayatıma vermekte olduğum emeği yok saymak gibi bir hadsizlik içindedir! Belgeselde senaryo olmadığı halde montajda adını belgesele senarist yazdıracak kadar hukuk tanımazlık edebilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.