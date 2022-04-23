MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nükhet Duru'nun ilk eşi Dikran Masis kimdir? Nükhet Duru'nun oğlu Cem Masis'in babası Dikran Masis nereli?

Nükhet Duru'nun ilk eşi Dikran Masis kimdir? Nükhet Duru'nun oğlu Cem Masis'in babası Dikran Masis nereli?

23.04.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nükhet Duru'nun ilk eşi Dikran Masis, ünlü şarkıcının Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 67 yaşındaki ünlü şarkıcı, 2 kere evlendi. Şarkıcının ilk evliliğinden Cem Masis adında oğlu vardır. Peki Nükhet Duru'nun ilk eşi Dikran Masis kimdir? Nükhet Duru'nun oğlu Cem Masis'in babası Dikran Masis nereli? İşte detaylar...

Nükhet Duru'nun ilk eşi Dikran Masis kimdir? Nükhet Duru'nun oğlu Cem Masis'in babası Dikran Masis nereli?

Nükhet Duru'nun ilk eşi Dikran Masis, Şarkılar Bizi Söyler programı sebebiyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının 23 Nisan 2022 Cumartesi günkü bölümüne konuk olan Nükhet Duru, 2 evlilik yapmıştır. Programın ardından vatandaşlar internette, Nükhet Duru'nun ilk eşi Dikran Masis kimdir? Nükhet Duru'nun oğlu Cem Masis'in babası Dikran Masis nereli? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...

NÜKHET DURU'NUN İLK EŞİ DİKRAN MASİS KİMDİR?

Nükhet Duru'nun ilk eşi Dikran Masis 1946 yılında İstanbul'da doğdu.

Dikran Masis, Ermeni asıllı bir iş insanıdır.

Bir şirketin sahibi ve yönetim kurulu başkanı olan Dikran Masis, bugüne dek 4 evlilik yapmıştır.

Nükhet Duru 1987 yılında Dikran Masis ile evlenmiştir. Çift, yılında ayrılmıştır. Nükhet Duru ve Dikran Masis'in Cem Masis adında oğlu vardı. Nükhet Duru 1995 yılında evlendiği Özalp Birol'dan 1999 yılında boşanmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talihsiz kaza! Acılar içinde kıvrandı, yardımına bakın kim koştuTalihsiz kaza! Acılar içinde kıvrandı, yardımına bakın kim koştu
"Evliyken başka adamlara çıplak fotoğraf gönderdin!" Canlı yayında skandal! "Evliyken başka adamlara çıplak fotoğraf gönderdin!" Canlı yayında skandal!
'Kocam ilişkiye üşeniyor!' Tavsiyesi şaşkına çevirdi'Kocam ilişkiye üşeniyor!' Tavsiyesi şaşkına çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

Köylülerin kâbusu oldular

Köylülerin kâbusu oldular

Korkunç görüntüler! Babasıyla babaannesini darbedip sosyal medyada paylaştı

Korkunç görüntüler! Babasıyla babaannesini darbedip sosyal medyada paylaştı

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

"Gay bir zengin adam benimle..." Cevabı olay oldu

"Gay bir zengin adam benimle..." Cevabı olay oldu

Beyni koruyor, tümörü engelliyor!

Beyni koruyor, tümörü engelliyor!

İlginizi Çekebilir

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.