Nükhet Duru'nun ilk eşi Dikran Masis, Şarkılar Bizi Söyler programı sebebiyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının 23 Nisan 2022 Cumartesi günkü bölümüne konuk olan Nükhet Duru, 2 evlilik yapmıştır. Programın ardından vatandaşlar internette, Nükhet Duru'nun ilk eşi Dikran Masis kimdir? Nükhet Duru'nun oğlu Cem Masis'in babası Dikran Masis nereli? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...

NÜKHET DURU'NUN İLK EŞİ DİKRAN MASİS KİMDİR?

Nükhet Duru'nun ilk eşi Dikran Masis 1946 yılında İstanbul'da doğdu.

Dikran Masis, Ermeni asıllı bir iş insanıdır.

Bir şirketin sahibi ve yönetim kurulu başkanı olan Dikran Masis, bugüne dek 4 evlilik yapmıştır.

Nükhet Duru 1987 yılında Dikran Masis ile evlenmiştir. Çift, yılında ayrılmıştır. Nükhet Duru ve Dikran Masis'in Cem Masis adında oğlu vardı. Nükhet Duru 1995 yılında evlendiği Özalp Birol'dan 1999 yılında boşanmıştır.

