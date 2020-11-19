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Nükhet Duru’nun The Crown paylaşımı şaşırttı! ‘İzlemeye korkuyorum...’

19.11.2020 11:41 | Son Güncelleme:
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Nükhet Duru’nun The Crown paylaşımı şaşırttı! ‘İzlemeye korkuyorum...’

Netflix’in sevilen yapımları arasında yer alan The Crown’un yeni sezonun bölümleri yayınlandı. Başarılı yapım sanat dünyasındaki ünlü isimleri de etkisi altına almayı başardı. Demet Akalın’ın ardından Nükhet Duru da The Crown’un yeni sezonuna dair fikirlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

The Crown’un dördüncü sezonu sosyal medyaya damga vurdu. Yeni sezonu izlemek için hazırlıklarına başlayan ünlü sanatçı yorumuyla dikkatleri üzerine çekti. Kraliyet Ailesi’nin hayatını konu alan dizinin yeni sezonuna dair tedirginlikleri olduğunu belirten usta oyuncu, “Diana’yı çok üzecekler” açıklamasıyla gündeme geldi.

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‘BEN DE ÜZÜLECEĞİM’

nükhet duru

The Crown’un dördüncü sezonu büyük bir beğeniyle karşılandı. Önceki sezonları yakından takip eden Duru gönderisine, “Ay çocuklar Crown’u izlemeye korkuyorum. Diana’yı çok üzecekler ben de üzüleceğim diye ama başlayacağım yarın. Var mı izleyen yeni sezonu?” notunu ekledi. Nükhet Duru’nun paylaşımına yeni sezonu izleyenlerden yorumlar gecikmedi.


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