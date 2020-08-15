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Nur Fettahoğlu'ndan Enis Arıkan'a çağrı: Bana öğret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 11:51 | Son Güncelleme

Oyuncu Nur Fettahoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına meslektaşı ve arkadaşı Enis Arıkan'a göndermede bulunan bir not düştü.

Nur Fettahoğlu'ndan Enis Arıkan'a çağrı: Bana öğret

Şimdilerde Hazal Kaya ile birlikte yeni bir film projesinde yer almaya hazırlanan Enis Arıkan, sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanıyor. Hesabından yoğun bir şekilde paylaşımda bulunan Arıkan çektiği fotoğraflarda son derece başarılı işler çıkarıyor.

Arıkan’ın paylaştığı fotoğrafları çok beğenen arkadaşı Nur Fettahoğlu da ondan bu konuda destek almak istediğini yine Enis Arıkan’ın çektiği bir kareyi paylaşarak gösterdi.

Güzel oyuncu bu karenin altına: “Enis bana fotoğraf çekmeyi öğret” notunu düştü. Arıkan da Nur Fettahoğlu’nun bu paylaşımının altına kalp emojisi koyarak yanıt verdi.

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