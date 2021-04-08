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Nur Sürer hayatı | Nur Sürer kimdir? Nur Sürer kaç yaşında?

08.04.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

67 yaşında olan başarılı oyuncu Nur Sürer, oyunculuk kariyeri boyunca pek çok yapımda yer almıştır. Nur Sürer, ilk oyunculuk deneyimini ise Erden Kıral’ın BereketliTopraklar Üzerinde filmi ile yaşamıştır. Şimdilerde Kanal D’nin yeni dizisi Camdaki Kız dizisinin kadrosunda yer alıyor. Nur Sürer daha önce Altın Portakal’da iki kere “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanmıştır.

Nur Sürer hayatı | Nur Sürer kimdir? Nur Sürer kaç yaşında?

Nur Sürer, kadın hakları konusunda oldukça hassas ve ilgilidir. Politik duruşuyla oldukça dikkat çeken Sürer, daha önce birçok 1 Mayıs kutlamasına katılmış ve polis tarafından gözaltına alınmıştır. Camdaki Kız dizisiyle her hafta Perşembe günü ekranlara gelecek olan Nur Sürer, ikinci evliliğini sol örgütün lideri olmaktan müebbet hapse mahkum edilen Sarp Kuray’la yapmıştır.

NUR SÜRER KİMDİR?

Nur Sürer, 21 Haziran 1954 tarihinde Bursa'da Rabia- Ahmet Sürer çiftinin kızı olarak dünyaya gelmiştir.

Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamlayan Sürer, Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atmıştır. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazanmıştır.

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Bugüne kadar kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynamıştır. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film olmuştur. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oscar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izlemiştir.

İlk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yapmıştır. Çift, 1994 yılında boşanmıştır. Nur Sürer'in bu evliliğinden Ümit Kayabaş adında çocuğu vardır. Ardından 16 Haziran Hareketi adlı silahlı sol örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapse mahkûm edilen Sarp Kuray ile evlenmiştir.

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Kadın hakları ile yakından ilgili olan Sürer, politik duruşuyla da bilinmektedir. 2007'de İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına katılan sanatçı, polis tarafından gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakılmıştır.

ÖDÜLLERİ

  • 2020 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Yaşam Boyu Onur Ödülü
  • 2002 Ankara Uluslararası Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü, Sır Çocukları
  • 1989 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu", Uçurtmayı Vurmasınlar
  • 1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu", Bir Günün Hikayesi

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ROL ALDIĞI FİLMLER
Sinderella Kül Kedisi, Bereketli Topraklar Üzerinde, Bir Günün Hikayesi, Aşka Dönüş, Derman, Ayna, Fidan, Dul Bir Kadın, Yılanların Öcü, Ses, Son Urfalı, Karınca Katarı, Ateşböceği, Dönüş, Sadık Dost, Uçurtmayı Vurmasınlar, Kiraz Çiçek Açıyor, Umuda Yolculuk, Suyun Öte Yanı, Uzlaşma, Denize Hançer Düştü, Korkunun Karanlık Gölgesi, İz, Yara, Karanlığın Gölgesinde Korkular, Sarı Günler, Sır Çocukları, Abdülhamit Düşerken, Kurşun Yarası, Kaledeki Yalnızlık

ROL ALDIĞI DİZİLER
Bay Alkolü Takdimimdir, Yalancı Şafak, Son Söz Sevginin, İlişkiler, Köçek, Havada Bulut, Bir Aşk Hikayesi, Gülizar, Ihlamurlar Altında, Kabuslar Evi: Seni Beklerken, Asi, Kasaba, Herşeye Rağmen, Lale Devri, Tatar Ramazan, Bana Artık Hicran De, Bir Litre Gözyaşı, Çukur, Camdaki Kız

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