Nur Sürer hayatı | Nur Sürer kimdir? Nur Sürer kaç yaşında?

Nur Sürer, kadın hakları konusunda oldukça hassas ve ilgilidir. Politik duruşuyla oldukça dikkat çeken Sürer, daha önce birçok 1 Mayıs kutlamasına katılmış ve polis tarafından gözaltına alınmıştır. Camdaki Kız dizisiyle her hafta Perşembe günü ekranlara gelecek olan Nur Sürer, ikinci evliliğini sol örgütün lideri olmaktan müebbet hapse mahkum edilen Sarp Kuray’la yapmıştır.

NUR SÜRER KİMDİR?

Nur Sürer, 21 Haziran 1954 tarihinde Bursa'da Rabia- Ahmet Sürer çiftinin kızı olarak dünyaya gelmiştir.

Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamlayan Sürer, Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atmıştır. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazanmıştır.

Bugüne kadar kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynamıştır. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film olmuştur. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oscar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izlemiştir.