Hakan Ural’ın sağlık durumuyla ilgili son durumu Nur Tuğba Namlı anlattı

‘Neler Oluyor Hayatta’ programından yapılan açıklamada sunucu Hakan Ural’ın koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

Sosyal medyada yayılan asılsız haberlerin doğru olmadığını belirten Nur Tuğba Namlı " Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin. Sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak. Maalesef böyle yalan yanlış Haberler dolaşıyor. Her gün söylesek de, her gün 'hayır böyle değil, şöyle' desek de yinelemek zorunda kalıyoruz maalesef" dedi.