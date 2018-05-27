MAGAZİN

Nur Yerlitaş Gülşah Saraçoğlu'ndan özür diledi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.05.2018 21:59 | Son Güncelleme

Sunucu Seren Serengil ve şarkıcı Yaşar İpek'in nişanında modacı Nur Yerlitaş'ın meslektaşı Gülşah Saraçoğlu hakkında söyledikleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Nur Yerlitaş, önceki akşam Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin (NEYAD) iftar yemeğine katıldı.

Nur Yerlitaş Gülşah Saraçoğlu'ndan özür diledi!

Nur Yerlitaş, Gülşah Saraçoğlu polemiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu:
''Gülşah da benim sanatçı modacı terzi kardeşimdir! Babamızı öldürmedik sonuçta, belki ben kendi çapımda, onun büyüğü olarak haklıydım. Belki o kendi çapında haklıydı. Belki arada dedikodu yapanlar olmuştur. Ben zaten mesleki olarak kimseyi kıskanacak bir pozisyonda değilim. Sıfırdan gelmiş, valiz ticaretiyle iş yapmış bir İtalyan bohçacısıyım. Ben kendi emeğimle Nur Yerlitaş oldum bu ülkede. Elbette ki genç arkadaşlar var Gülşah da onlardan bir. Küçük bir sürtüşme olmuştur ama bu mesleki bir sürtüşme değildir. Ben, o olayın yaşandığı, Murat Karabova'ya laf söylediğim gün, kameraların beni çektiğinden haberim yoktu. Zaten kameralar önünde de öyle konuşulmaz'

NE OLMUŞTU?
Geçen ay Yaşar İpek ve Seren Serengil'in nişanına Bülent Ersoy ile birlikte gelen Nur Yerlitaş, Ersoy'un davalık olduğu modacı Gülşah Saraçoğlu'nu görünce Murat Karabova'ya çıkışmıştı: "Ben sana demedim mi, beni o terzi karıyla aynı masaya oturtma!"

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Anahtar Kelimeler:
Nur Yerlitaş Gülşah Saraçoğlu

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