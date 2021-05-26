Nurdan Beşen: Bence bana benziyor

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan çift, ilk çocuklarına kavuşmak için gün sayıyor.

Annelik heyecanını zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Nurdan Beşen'den yeni fotoğraf geldi.

"SANA BENZESİN LÜTFEN"

Beşen, oğlunun ultrason görüntüsüyle birlikte çekilen karesini, "Bana benziyor, hayır bana benziyor' tartışmaları başladı. Bence bana benziyor" notuyla yayınladı.

Büyükak da eşinin paylaşımına, "Sana benzesin lütfen" yorumunu yaptı.



