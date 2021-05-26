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Nurdan Beşen: Bence bana benziyor

26.05.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu İbrahim Büyükak ile birlikte ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Nurdan Beşen, bebeğinin ultrason görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Beşen, gönderisinde, "Bana benziyor' tartışmaları başladı. Bence bana benziyor" ifadelerini kullandı.

Nurdan Beşen: Bence bana benziyor

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan çift, ilk çocuklarına kavuşmak için gün sayıyor.

Annelik heyecanını zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Nurdan Beşen'den yeni fotoğraf geldi.

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"SANA BENZESİN LÜTFEN"

Beşen, oğlunun ultrason görüntüsüyle birlikte çekilen karesini, "Bana benziyor, hayır bana benziyor' tartışmaları başladı. Bence bana benziyor" notuyla yayınladı.

Büyükak da eşinin paylaşımına, "Sana benzesin lütfen" yorumunu yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Büyükak
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