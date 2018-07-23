MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay çok gergin! Son hali şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.07.2018 09:04 | Son Güncelleme

Gülperi dizisinin çekimleriyle gündemde olan Nurgül Yeşilçay bu aralar çok gergin. Sevgilisi Necati Kocabay ile tartışan Yeşilçay elinden bardağı fırlattı

Nurgül Yeşilçay çok gergin! Son hali şaşırttı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay 2 aydır aşk yaşadığı yapımcı Necati Kocabay ile önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir lokantada yemekteydi

Posta'da yer alan habere göre; çift gecenin sonuna doğru tartışmaya başladı. Masadaki soda bardağını bir anda yere fırlatan Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay’ın “Sakin ol. Bağırma, herkes bize bakıyor” uyarısına rağmen sakinleşmedi.

5b555c7e5379ff30204a4d0d

Necati Kocabay, Nurgül Yeşilçay’ı kolundan tutup tuvalete götürdü. Burada sevgilisini ikna etmeye çalıştı. Ancak başaramadı. Çift lokantadan birlikte ayrılırken gergindi.

5b555c7e5379ff30204a4d0f

NURGÜL YEŞİLÇAY BU ARALAR GERGİN

Son günlerde gergin olduğu gözlenen Nurgül Yeşilçay, Show TV’de başlayacak ‘Gülperi’ dizisinin Bebek’teki çekimleri sırasında da fotoğrafını çeken muhabirlere bağırmıştı.

PARTNERUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadınUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadın
Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklamasıDemet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması
Kenan Doğulu hayranlarını büyülediKenan Doğulu hayranlarını büyüledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nurgül yeşilçay Nurgül Yeşilçay son hali

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması

Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Usta oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğuzhan Uğur YouTube'tan kazandığı 223 bin TL'lik reklam gelirini şehit ailelerine bağışladı

Oğuzhan Uğur YouTube'tan kazandığı 223 bin TL'lik reklam gelirini şehit ailelerine bağışladı

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık durmuyor! Bir skandal daha!

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık durmuyor! Bir skandal daha!

Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması

Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması

Kenan Doğulu hayranlarını büyüledi

Kenan Doğulu hayranlarını büyüledi

Ebru Yaşar anne babalara seslendi

Ebru Yaşar anne babalara seslendi

Candan Erçetin'den Bodrum'da muhteşem konser

Candan Erçetin'den Bodrum'da muhteşem konser

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.