MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay'dan Ajda'ya 'kalça' göndermesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.01.2019 14:10 | Son Güncelleme

Oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarına düştüğü notla Süperstar Ajda Pekkan'ın mutfağından paylaştığı fotoğrafa göndermede bulundu.

Nurgül Yeşilçay'dan Ajda'ya 'kalça' göndermesi

Geride bıraktığımız yılı Gülperi adlı diziyle tamamlayan ve adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, dizilere verilen yeni yıl arasını evinde geçirdi. Bu süre zarfında katıldığı etkinlerden ve oğluyla geçirdiği keyifli anlardan fotoğraflar paylaşan Yeşilçay bir de Ajda Pekkan sürprizi yaptı. 2017 yılının son günlerinde sosyal medya hesabından, mutfakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ajda Pekkan’ın o karesine çok benzeyen bir kare paylaşan Nurgül Yeşilçay, fotoğrafa düştüğü; “Ne bardak Ajda ne ben! Ev biraz dağınık kusura bakmayın” notuyla adeta Pekkan’a göndermede bulundu.

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Pekkan’ın 2017 yılının son günlerinde paylaştığı fotoğraf büyük ilgi uyandırmış Ajda Pekkan’ın kalçalarının kusursuz görünümü sosyal medyada günün konusu olmuştu.


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nurgül yeşilçay ajda pekkan kalça

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