MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay'dan haciz iddialarına cevap geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.08.2018 12:47 | Son Güncelleme

Nurgül Yeşilçay, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Yeşilçay, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Nurgül Yeşilçay'dan haciz iddialarına cevap geldi

Nurgül Yeşilçay uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Önceki gün dizi çekimleri için Bebek’te objektiflere yansıyan Nurgül Yeşilçay, ablaları ile birlikte İzmir’de açtığı gelinlik mağazasına haciz geldiği iddialarına açıklık getirdi.

“AİLEMİN BAŞIMIN ÜZERİNDE YERİ VAR”

Gelinlik imalatı yapan bir firmaya bulunan 10 bin liralık borç nedeniyle haciz işlemleri başlatılan Nurgül Yeşilçay’ın sahibi olduğu ‘Yeşilçay Moda’ adlı gelinlik mağazasına dün haciz geldiği iddia edilmişti. Çıkan bu iddialar sonrası Yeşilçay: “Ablamın üzerine olan bir yer ama ailemin başımın üzerinde yeri var” demekle yetindi.


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