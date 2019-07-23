Nurgül Yeşilçay’dan hayranlarını üzecek haber

Uzun bir aradan sonra geride bıraktığımız sezon Gülperi adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Nurgül Yeşilçay, başarılı bir sezon çıkarmış ve büyük beğeni kazanmıştı. Başrolünü Timuçin Esen ile oynayan Nurgül Yeşilçay, dizinin final yapmasının ardından bir süre dinlenmiş ve sonrasında da başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile oynadığı bir filmde boy göstermişti.

Yeşilçay film çekimlerinin bitmesinin ardından tatile çıktı ve buradan çektiği renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. Bununla da yetinmeyen Yeşilçay, instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayacağını açıkladı. Bunun üzerine kendisine yöneltilen ‘Yeni dizi projeniz var mı?’ sorusuna takipçilerini üzecek şu açıklamayı yaptı.



