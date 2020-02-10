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Nurgül Yeşilçay’dan Scarlett Johansson yorumu! 'G.t göbek salmış...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 14:03 | Son Güncelleme

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 92. kez düzenlenen Oscar töreni sonrası dünyaca ünlü oyuncularla ilgili yorumlarda bulundu. Nurgül Yeşilçay'ın yorumları takipçilerinden beğeni topladı.

Nurgül Yeşilçay’dan Scarlett Johansson yorumu! 'G.t göbek salmış...'

Oyuncu Nurgül Yeşilçay 92. kez düzenlenen Oscar töreni sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yeşilçay, pek çok açıdan ilklere sahne olan Oscar ödül törenlerini izlediğini belirttiği paylaşımında pek çok insanın aklına takılan konularda yorumlarda bulundu.

Sadece bir izleyici olarak değil aynı zamanda bir oyuncu olarak da değerlendirmelerde bulunan Yeşilçay törenle ilgili olarak şu değerlendirmeleri yaptı:

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“Oscar’ı izleyenler olarak bu saatte böyle darmadağın uyandık bakalım. Bu sene çok iyi filmler vardı. (her sene bu kadar verimli olmuyor) Yapanların edenlerin ellerine sağlık… Yalnız benim de takıldığım şeyler var! Öncelikle Natalie Portman’la aynı şöyle ki: 97 yıllık Oscar ödüllerinde sadece 5 kez kadın yönetmen aday gösterilmiş ve 97 yıllık Oscar tarihinde sadece 1 kez kadın yönetmen ödül almış. Parazit bir ilki başardı. İngilizce konuşulmayan bir filme ilk kez ödül gitti.

Oscar 2020 töreninde kırmızı halı şıklığıOscar 2020 töreninde kırmızı halı şıklığı

Kimse kusura bakmasın Margot Robbie çok sıkıcı...

Joaquin Phoenix’in ‘deli dahi oyuncuyum’ halleri baydı.

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Scarlett Johansson’ın g.t göbek salmış hallerini çok beğeniyorum...

Sözlerimi 'Allahım bizim memleketimize de nasip eyle inşallah' diyerek noktalıyorum! Harika bir hafta ve haftalar olsun efendim."

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Anahtar Kelimeler:
scarlett johansson, nurgül yeşilçay, Oscar 2020,

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