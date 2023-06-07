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Nurgül Yeşilçay dolar ve altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası paylaştı! "Günün fotosu"

07.06.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Veda Mektubu dizisinde Alanur karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Ünlü isim piyasalardaki hareketlilik sonrası unutulmaz yapımlardan biri olan Asmalı Konak’tan bir paylaşım yaptı.

Nurgül Yeşilçay dolar ve altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası paylaştı! "Günün fotosu"

Veda Mektubu dizisi oyuncuları arasında yer alan ve güzelliği ile adeta büyüleyen Nurgül Yeşilçay son paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü isim piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası Özcan Deniz ile başrolü paylaştığı ve yıllar önce ekrana gelen Asmalı Konak’tan bir fotoğraf yayınladı.

Asmalı Konak dizisinde hayat verdiği Bahar karakteri ile hafızalara kazınan Yeşilçay, Bahar ve Seymen’in düğünlerinden bir kareyi paylaştı.

nurgül

Ünlü isim paylaşımında “Günün fotosu” notunu düştü. Yeşilçay'ın paylaşımında Bahar ve Seymen'e takılan takılar dikkat çekti.

bahar

2002-2003 yılları arasında yayınlanan Asmalı Konak bir döneme damga vurmuştu. Dizinin oyuncuları arasında Özcan Deniz, Selda Alkor, Menderes Samancılar, İpek Tuzcuoğlu gibi isimler yer alıyordu.

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