MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay’ın diyet paylaşımına Murat Cemcir’den salçalı yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 15:01 | Son Güncelleme

Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından diyetini paylaştı, Murat Cemcir yorum yaptı: "Önden salça yemeyeceğiz yani..."

Nurgül Yeşilçay’ın diyet paylaşımına Murat Cemcir’den salçalı yorum

Şu sıralar düğün hazırlıklarıyla gündemde olan Nurgül Yeşilçay’ın sosyal medyadan paylaştığı yeni beslenme programı Murat Cemcir’in gözünden kaçmadı. Diyet listesine laf atan Cemcir, esprili bir şekilde “Önden salça yemeyeceğiz yani şimdi anladım” dedi.

nurgul

Necati Kocabay ile evlilik hazırlığında olduğu bilinen Nurgül Yeşilçay geçen ay formülünü verdiği ve çok konuşulan diyetini bozduğunu söyledi. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan 43 yaşındaki oyuncu yeni beslenme programını da şu şekilde açıkladı:

nurgul-ins-1

ÖNCE PROTEİN

“Şimdi ben bi diyete başlamıştım ya. Hah!!! Onu bozdum. Şimdi tekrar başladım ya hani. Hani doktor kontrolünde. Hah!!!O devam. Çok kısa kısa işe yarayanları söylüyorum:
– Sabah aç karna kantaron yağı
– Lokantaya gittiğinizde ekmek gelir ya önce sakın yeme! Önce protein! Yemeğin sonunda karbonhidrat al
– Makarna ye sebzeli ve sakın hamur gibi pişirme!

Yeşilçay’ın bu paylaşımına Murat Cemcir’den yorum gecikmedi. Cemcir “En sevdiğim yengem” dediği Nurgül Yeşilçay’ın notunun altına “Önden salça yemeyeceğiz yani şimdi anladım” yazdı.

İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı
Danla Bilic Japonlara benzemek için estetik oldu Danla Bilic Japonlara benzemek için estetik oldu
Yüzünü bile görmek istemediği ünlü oyuncu kim?Yüzünü bile görmek istemediği ünlü oyuncu kim?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nurgül yeşilçay Murat Cemcir instagram

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Yerli otomobilde yeni gelişme!

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal reklam yıldızı oluyor

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal reklam yıldızı oluyor

Lüks araçla hız yapan Özcan Deniz'in yeğeni yakalandı

Lüks araçla hız yapan Özcan Deniz'in yeğeni yakalandı

Azra Akın'dan takdir toplayan hareket! 40 çocuğa umut oldu

Azra Akın'dan takdir toplayan hareket! 40 çocuğa umut oldu

Çocuklarını darp ettiği iddia edilen Yağmur Sarnıç'a şok! Velayet baba Emre Aşık'a verildi

Çocukları gören öğretmen mahkemeye koştu! Velayet elinden alındı

Danla Bilic Japonlara benzemek için estetik oldu

Danla Bilic Japonlara benzemek için estetik oldu

Mehmet Günsür'ün yüzünü bile görmek istemediği ünlü oyuncu kim?

Yüzünü bile görmek istemediği ünlü oyuncu kim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.