Nurgül Yeşilçay mahsur kaldığı yeri "Sefam olsun" diyerek paylaştı

Kar fırtınasının etkileri sürerken köprüler kapandı yollarda ve uçaklarda insanlar mahsur kaldı. Bakan Karaismailoğlu, Marmaray'ın bu gece ve yarın gece ücretsiz olacağını söylerken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, otogarlardaki çıkışların yarın 09.00'a kadar durdurulduğunu açıkladı. Yoğun kar yağışının etkilerinin konuşulduğu saatlerde oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan bir paylaşım geldi.

Nurgül Yeşilçay herkesin aksine mahsur kaldığı yerden memnundu. Zor şartlar altında olmadığının mesajını veren oyuncu Yeşilçay kaldığı yerden paylaşım yaptı.

Happy Valley'nin yerli uyarlaması ‘Son Nefesime Kadar’ dizisinde rol alacak olan oyuncu paylaşımında "Ay böyle bir yerde mahsur kaldım. Sefam olsun" notuyla manzarayı paylaştı.



