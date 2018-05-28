Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay aşkı belgelendi

Nurgül Yeşilçay yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenilen Çalgı Çengi İkimiz ve Ailecek Şaşkınız filmlerinin yapımcısı Necati Kocabay ile önceki gece Asmalımescit’teki Soho House’taydı.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen ikili, saat 05.00 sularında Kocabay’ın Nişantaşı’ndaki evine geçti.

'O EVLİYDİ'

Fotoğraflarının çekilmesine aldırış etmeyen sevgililer soruları yanıtsız bırakıp eve girdi.

Çift eve girdikten sonra bir apartman sakini pencereyi açıp habercilere şöyle seslendi: “Siz paparazzi misiniz? Necati’yi mi çekiyorsunuz? Çok şaşırdım! Çünkü o evliydi.”

Yeşilçay, Kocabay’la ilişkisiyle ilgili, “İlişkimiz henüz çok yeni. Mutluyum” yorumunu yaptı.



