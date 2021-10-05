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Nurgül Yeşilçay, yeni dizi için el sıkıştı

05.10.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, son olarak Kefaret dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Şu sıralar Kim Bu Aile adlı sinema filmi için kamera karşısında olan Nurgül Yeşilçay’ın yeni bir dizi için anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Nurgül Yeşilçay, yeni dizi için el sıkıştı

Nurgül Yeşilçay, yeni sezonda da ekranlarda boy gösterecek. Son olarak Kefaret dizisinde rol alan başarılı isim, dizi final yapar yapmaz kısa bir tatilden sonra yine iş başı yapmıştı. Başrolünü Cengiz Bozkurt ile paylaştığı Kim Bu Aile isimli sinema filminde rol alan Nurgül Yeşilçay, yoğun tempoda çalışmaya devam edecek gibi görünüyor.

HEM TİYATRO HEM DİZİ

Bir tiyatro projesi için hazırlanan Nurgül Yeşilçay’ın bir de dizi anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre ünlü oyuncu Pastel Film ile yeni sezon için anlaşma yaptı.

Yeni dizi bir uyarlama yapım olacak. Ancak henüz bu proje için detaylı bilgiler bulunmuyor. Pastel Film ile daha önce Ezo Gelin isimli dizide birlikte çalışan ünlü oyuncu, bu anlaşması ile hayranlarına bir kez daha müjde vermiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kefaret dizisi Nurgül Yeşilçay
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