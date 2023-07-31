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Nurgül Yeşilçay yolda Özcan Deniz'i görünce... Yanına gitmeyip bakın ne yazdı

31.07.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay yıllar önce hafızalara kazınan Asmalı Konak dizisinde başrol oynamıştı. Güzel oyuncu tatilde dönüşü yolda eski rol arkadaşı Özcan Deniz'i gördü ama yanına gitmedi. Sebebini de bakın nasıl açıkladı...

Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor, Menderes Samancılar ve İpek Tuzcuoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Asmalı Konak dizisi bir döneme damga vurmuştu. Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlardan olan Asmalı Konak'ın başrollerinden Nurgul Yeşilçay yıllar geçse de rolüyle sık sık hatırlanıyor.

Özcan Deniz ile başrolde yer alan güzel oyuncu son rol aldığı dizi sezon finali yapınca soluğu tatilde aldı. Tatilden bol bol paylaşım yapan Nurgül Yeşilçay yolda Özcan Deniz ile karşılaştı ama yanına gitmedi.

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Oyuncu bunun sebebini de paylaşarak "Halk şov olmasın diye gelemedim yanına Seymen... Videoyla alakayı geç artık" diyerek dikkat çekti.

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Özcan Deniz dizide Seymen Karadağ rolüne hayat veriyordu.

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Nurgül Yeşilçay Özcan Deniz

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