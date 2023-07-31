Nurgül Yeşilçay yolda Özcan Deniz'i görünce... Yanına gitmeyip bakın ne yazdı

Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor, Menderes Samancılar ve İpek Tuzcuoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Asmalı Konak dizisi bir döneme damga vurmuştu. Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlardan olan Asmalı Konak'ın başrollerinden Nurgul Yeşilçay yıllar geçse de rolüyle sık sık hatırlanıyor.

Özcan Deniz ile başrolde yer alan güzel oyuncu son rol aldığı dizi sezon finali yapınca soluğu tatilde aldı. Tatilden bol bol paylaşım yapan Nurgül Yeşilçay yolda Özcan Deniz ile karşılaştı ama yanına gitmedi.

Oyuncu bunun sebebini de paylaşarak "Halk şov olmasın diye gelemedim yanına Seymen... Videoyla alakayı geç artık" diyerek dikkat çekti.

Özcan Deniz dizide Seymen Karadağ rolüne hayat veriyordu.



