Nurgül Yeşilçay’dan çok konuşulacak İran yorumu

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, İran'da perşembe gününden bu yana süren hükümet karşıtı gösteriler hakkında paylaşımda bulundu.İranlı yönetmen Bayram Fazli'nin ‘Güzel Cin' adlı filminde boy gösterecek olan ve film için kara çarşafa giren Nurgül Yeşilçay, İran’da yaşanan ortamla ilgili paylaşımda bulundu.

Ekonomik bir protesto şeklinde başlayıp hükümetin eleştirildiği gösteriler haline gelen ve kısa sürede çok sayıda insanın ölümüne yol açan gösterilere kısa süre önce orada film çekmiş olan Nurgül Yeşilçay da sessiz kalmadı.

“GÜZEL BİR KIVILCIM ALMIŞ”

Film için beş hafta boyunca İran’da kalan ve orada pek çok dost edinen Nurgül Yeşilçay ülkede yaşananlarla ilgili olarak; “Belli dış güçlerin coşkulu söylemlerinden anlaşılıyor ki güzel bir kıvılcım alev almış durumda! Sonucun illaki muhteşem İran halkından yana olması tek dileğim” şeklinde bir yorumda bulundu.

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