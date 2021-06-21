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Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz

21.06.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de bir çocuk filminin çekimleri için kamera karşısına geçen sanatçı Nurhan Damcıoğlu, "Televizyonlarda Nurhan Damcıoğlu’nun bütün kantoları müzik olarak çalıyor. Kimisi taklidini yapıyor. Nurhan Damcıoğlu ölmüş de dünyayı terk etmiş gibi konuşuyorlar. Ben daha ölmedim, ayaktayım, geliyorum, göreceksiniz" dedi.

Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz

Kantocu, ses sanatçısı ve oyuncu Nurhan Damcıoğlu, Poyraz Şen (11) ile Kuzey Karaca (10) ve Hanzade Akın’ın (10) yazdığı hikayeyi senaryoya dönüştüren Mustafa Şahin’in yönetmenliğini yaptığı, Barbaros Hayreddin Paşa'nın hazinesini konu alan 'Üç Afacan Barbaros'un Sırrı' isimli çocuk filmi için uzun bir aranın ardından yeniden kameralar karşısına geçti. 'Yangın Var', 'Dingala' ve 'Ben Kalender Meşrebim' gibi eserlerle tanınan Nurhan Damcıoğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesinde çekimleri süren film setinde DHA'ya konuştu.

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İzmir'de 20 yıldır tek başına yaşadığını, bunun da zor bir durum olduğunu söyleyen Nurhan Damcıoğlu, "TRT ile çalışmayalı 30 sene oldu galiba. Diziler çekmeyi unutmuşum. Bu çocuklar, bir mucize yaptılar. Çocukları çok seviyorum. Belki kendi çocuğum olamadığı için, oldu da kaybettiğim için diyelim, çok mutluyum. Çocuklar bana seneler sonra enerji verdi. Bazıları da, ‘Nurhan Damcıoğlu öldü galiba’, ‘Nurhan Damcıoğlu çalışmıyormuş galiba’. Nurhan Damcıoğlu ölmüş de terk etmiş bu dünyayı, gitmiş gibi konuşuyorlar. Ben de bir şeye şahit oldum. Televizyonlarda Nurhan Damcıoğlu’nun bütün kantoları, müzik olarak çalıyor. Kimisi taklidini yapıyor, elbise, saçı, peruğuyla birlikte. Hiç beni adam yerine koymuyorlar. Bir mucize oldu. Ben, anca görülmem lazım dedim. Madem ki İzmir’deyim. Bakın ben buradayım" dedi.

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"AYAKTAYIM, GELİYORUM"

Sigara ve alkol kullanmadığını, kimse hakkında konuşmadığını söyleyen Damcıoğlu, "Ben ayaktayım, geliyorum, göreceksiniz. Nurhan Damcıoğlu ölmedi. Birçok yapacağım proje var. Önce şarkıların benim olduğunu ispatlamam lazım. Yeniden başlamamız lazım. Burhan Şeşen ile konuşacağım. Madem ben buranın üyesiyim. Bunlara sahip çıkın. Benim bütün kantolarımı herkes sağda solda yapıyor. Paralar onlara gidiyor. Telif hakkımı almaya çalışıyorum. Yavaş yavaş çalışmalara başladım. Bu projenin dizi film olacağını tahmin ediyorum. İnşallah tekrardan sizlerle beraber olma umudu doğsun güneşle birlikte" diye konuştu.

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"Çalıp çırpıp da kantoyu şöyle bir köşeye sıkıştıranlara gelsin" diyerek, "'Dingala' ve 'Fındık Kurdu' isimli kantolarından küçük kesitler sunan Nurhan Damcıoğlu,"Yangın var" diyerek, telif hakkı ödemeyenlere tepki gösterdi.

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Çanakkale
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