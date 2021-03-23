Nuri Alço kimdir? Nuri Alço kaç yaşında? Nuri Alço’nun sağlık durumu nasıl?

80’li yılların kötü adamı olarak tanınan usta oyuncu Nuri Alço, 2020 yılında kendisinden 33 yaş küçük Burcu Sezginoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Bir hafta önce COVID-19 teşhisi konan Nuri Alço, evinde durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı haberi paylaşıldı.

NURİ ALÇO’NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

69 yaşındaki usta oyuncu Nuri Alço bir hafta önce korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Alço, hastaneye kaldırıldı. Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkül'üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.

Yeşilçam'ın kötü adamı olan Nuri Alço, 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde 80'den fazla dizi ve filmde rol almıştır.

NURİ ALÇO KİMDİR?

Nuri Alço’nun baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´da genellikle kötü adam rollerini oynadı. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır. 2020 yılında, Burcu Sezginoğlu ile ikinci evliliğini yaptı.



