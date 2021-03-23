MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nuri Alço kimdir? Nuri Alço kaç yaşında? Nuri Alço’nun sağlık durumu nasıl?

Nuri Alço kimdir? Nuri Alço kaç yaşında? Nuri Alço’nun sağlık durumu nasıl?

23.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nuri Alço, koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Bu haberi duyan sevenleri ise Nuri Alço’nun sağlık durumunu araştırmaya başladı. Yeni tip koronavirüse yakalandığı belirtilen 69 yaşındaki Nuri Alço’nun durumunun ağırlaşması sebebiyle hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Nuri Alço’nun eşi Burcu Sezginoğlu ise sevenlerinden dualarını istedi.

Nuri Alço kimdir? Nuri Alço kaç yaşında? Nuri Alço’nun sağlık durumu nasıl?

80’li yılların kötü adamı olarak tanınan usta oyuncu Nuri Alço, 2020 yılında kendisinden 33 yaş küçük Burcu Sezginoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Bir hafta önce COVID-19 teşhisi konan Nuri Alço, evinde durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı haberi paylaşıldı.

NURİ ALÇO’NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

69 yaşındaki usta oyuncu Nuri Alço bir hafta önce korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Alço, hastaneye kaldırıldı. Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkül'üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.

Yeşilçam'ın kötü adamı olan Nuri Alço, 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde 80'den fazla dizi ve filmde rol almıştır.

NURİ ALÇO VE BURCU

NURİ ALÇO KİMDİR?

Nuri Alço’nun baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´da genellikle kötü adam rollerini oynadı. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır. 2020 yılında, Burcu Sezginoğlu ile ikinci evliliğini yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesiVaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi
Hastaneden paylaştı: 16 şişe serum alıyorumHastaneden paylaştı: 16 şişe serum alıyorum
O da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildiO da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildi
Anahtar Kelimeler:
Burcu Sezginoğlu Nuri Alço
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

Bir Zamanlar Müge Anlı yerine o vardı! Son hali inanılmaz...

Bir Zamanlar Müge Anlı yerine o vardı! Son hali inanılmaz...

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Diğer Haberler

Ajdar konser için 5 milyon euro istedi yetmedi bir de...

Ajdar konser için 5 milyon euro istedi yetmedi bir de...

Umut Eker kimdir? Umut Eker kaç yaşında? Doya Doya Moda’nın jürisi Umut Eker nereli?

Doya Doya Moda’nın jürisi Umut Eker kimdir?

Ünlü sunucu Bircan Bali estetiksiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

Estetiksiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker cesur pozlarıyla gündemde

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

Nuri Alço’nun eşi Burcu Sezginoğlu kimdir? Burcu Sezginoğlu hayat hikayesi nedir?

Nuri Alço’nun eşi Burcu Sezginoğlu kimdir?

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.