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Nuri Alço yavru ayıya elleriyle gazoz içirdi

09.09.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasında canlandırdığı kötü karekterler ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nuri Alço Çekmeköy’deki Hayvanat Bahçesinde Liva isimli sevimli yavru boz ayıya gazoz içirdi. Alço, ikram ettiği gazozu içen yavru boz ayıya “ ağzının tadını biliyor” dedi.

Nuri Alço yavru ayıya elleriyle gazoz içirdi

Yönetmenliğini Orhan Elmas'ın üstlendiği 1984 yapımı "Kayıp Kızlar" filminde canlandırdığı karakterin ardından 'gazoz'la anılan Alço, Çekmeköyde ziyaret ettiği Hayvanat Bahçesindeki yavru ayıyı besleme anları renkli görüntüler oluşturdu.

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Alço, Çekmeköy Hayvanat Bahçesinin maskotu olan Liva isimli yavru ayının yanına giderek sevmeye başladı. Sinemada canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan oyuncu sevimli yavru boz ayıya gazoz ikram etti.

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Sevimli ayıcık ikram edilen gazozu içti. Nuri Alço gazoz içen yavru ayıya “ Ağzının tadını biliyor” dedi. Ünlü oyuncu ile yavru aynın o halleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Nuri Alço
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