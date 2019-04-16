Nuri Bilge Ceylan'a önemli görev!

"Bir Zamanlar Anadolu'da", "Üç Maymun", "Uzak", "İklimler" ve "Ahlat Ağacı" filmlerinin ödüllü yönetmeni Ceylan, festivalde "Golden Goblet Ödülleri"ni veren jüride görev alacak.

Festivalden yapılan açıklamada, Türkiye'nin "ulusal hazinesi" olarak tanımlanan Ceylan'ın bugüne kadar 6 filmiyle katıldığı Cannes Film Festivali'nde, En İyi Yönetmen, En İyi Film ve Jüri Ödülü sahibi olduğu kaydedildi.

Ceylan'ın yönetmen olarak özgün bir film dili olduğunun da altı çizilen açıklamada, "Yaşam yolculuğunu derin objektifiyle betimliyor, felsefi düşüncesini tam olarak ifade ediyor ve yaşamın gerçek yüzünü şiirsel kelimelerle ve edebi bir anlatımla sessizce gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Bugüne kadar Luc Besson, Chen Kaige, Wong Kar-wai, Danny Boyle, John Woo, Jean-Jacques Annaud, Tom Hooper, Gong Li, Andrei Zvyagintsev, Emir Kusturica, Cristian Mungiu ve Jiang Wen'in jüri olarak görev yaptığı festival 24 Haziran'da sona erecek.

AA

