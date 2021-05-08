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Nuri Bilge Ceylan'ın mütevazı arabası şaşırttı

08.05.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerinin 10'uncu filmi 'Kuru Otlar Üzerine'nin çekimlerine devam eden ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, önceki gün Cihangir'de mini otomobiliyle görüntülendi. Ceylan'ın otomobilini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Nuri Bilge Ceylan'ın mütevazı arabası şaşırttı

Mütevazı yaşamından ödün vermeyen ve halkın içinde yaşayan Nuri Bilge Ceylan'ın küçük ve eski model arabası dikkat çekti.

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SnobMagazin'in haberine göre, evinin bulunduğu sokakta park sorunu olduğunu ifade eden Ceylan, mini arabasıyla kısa sürede yer bulduğunu söyledi.

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ONUNCU FİLMİNİN ÇEKİMLERİNE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Nuri Bilge Ceylan, kariyerinin 10'uncu filmi 'Kuru Otlar Üzerine'nin çekimlerine devam ediyor. 9 filmiyle Türkiye'de ve yurt dışında 183 ödül kazanarak bu alanda liderliği elinde bulunduran Ceylan, 'Kuru Otlar Üzerine'nin ilk gösterimini 2022 Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirmek istiyor. Memento Films Production (Fransa),NBC Film (Türkiye), Komplizen (Almanya) ve ATMO (İsveç) ortak yapımı olan 'Kuru Otlar Üzerine', Kültür Bakanlığı'ndan 2 milyon TL destek aldı.

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Nuri Bilge Ceylan
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