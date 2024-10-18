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Nuri Şahin'den Jose Mourinho itirafı! Real Madrid'de beraber çalışmışlardı... ''Asla unutmayacağım''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
18.10.2024 09:29
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Sezon başında Alman çalıştırıcı Edin Terzic ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına getirilen Nuri Şahin, Bundesliga'da 7. sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde ise liderlik koltuğunda oturuyor. İnişli çıkışlı performans gösteren Milli teknik adam Alman basınına konuştu. Real Madrid döneminde beraber çalıştıkları, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında yaptığı çarpıcı itiraf ise gündem oldu. İşte detaylar...

Nuri Şahin'den Jose Mourinho itirafı! Real Madrid'de beraber çalışmışlardı... ''Asla unutmayacağım''

Efsanesi olduğu Alman devi Borussia Dortmund'un Teknik Direktörüğünü yapan Nuri Şahin, Alman basınına dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Basına röportaj veren Şahin, kariyerinin geleceği hakkında konuşurken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Real Madrid'de çalıştığı dönemede değindi.

JOSE MOURINHO SÖZLERİ

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Nuri Şahin, Real Madrid'de teknik direktörlüğünü yapan Mourinho hakkında "Jose Mourinho'nun devre arası konuşmalarını asla unutmayacağım. İlk yarıda bir teknik direktörün maç kazandığını ilk elden gördüm. Bu çok özeldi, özellikle de ilk yarıda işler iyi gitmediğinde. Doğruluk çoğu zaman ihtiyaç duyulan duyguları vurur, bazen de çok şiddetli." ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULARLA PROBLEMİ VAR MI?

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Nuri Şahin, Dortmund'da Emre Can ve Sabitzer gibi bir çok futbolcunun kendisi ile problemi olduğuna dair çıkan haberlere , "Üst düzey takımsak her yerde kazanmalıyız. 3 günde bir oynamaya alışkın olmayan oyuncular var. Emre Can henüz formunun zirvesinde değil. Evet kaptan ama hiyerarşi performansı korumaz demiştim. Sabitzer, onu koyduğum yerde oynamak istemedi. Ama kararı koçun vereceğini söyledi. Benim için önemi yok, sonuçta haklı" sözlerini sarf etti.

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José Mourinho Nuri Şahin fenerbahçe real madrid
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