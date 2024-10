Nuri Şahin'den Jose Mourinho itirafı! Real Madrid'de beraber çalışmışlardı... ''Asla unutmayacağım''

Efsanesi olduğu Alman devi Borussia Dortmund'un Teknik Direktörüğünü yapan Nuri Şahin, Alman basınına dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Basına röportaj veren Şahin, kariyerinin geleceği hakkında konuşurken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Real Madrid'de çalıştığı dönemede değindi.

JOSE MOURINHO SÖZLERİ

Nuri Şahin, Real Madrid'de teknik direktörlüğünü yapan Mourinho hakkında "Jose Mourinho'nun devre arası konuşmalarını asla unutmayacağım. İlk yarıda bir teknik direktörün maç kazandığını ilk elden gördüm. Bu çok özeldi, özellikle de ilk yarıda işler iyi gitmediğinde. Doğruluk çoğu zaman ihtiyaç duyulan duyguları vurur, bazen de çok şiddetli." ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULARLA PROBLEMİ VAR MI?

Nuri Şahin, Dortmund'da Emre Can ve Sabitzer gibi bir çok futbolcunun kendisi ile problemi olduğuna dair çıkan haberlere , "Üst düzey takımsak her yerde kazanmalıyız. 3 günde bir oynamaya alışkın olmayan oyuncular var. Emre Can henüz formunun zirvesinde değil. Evet kaptan ama hiyerarşi performansı korumaz demiştim. Sabitzer, onu koyduğum yerde oynamak istemedi. Ama kararı koçun vereceğini söyledi. Benim için önemi yok, sonuçta haklı" sözlerini sarf etti.