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  4. 'Nurişler' organize suç örgütüne 4 ilde eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

'Nurişler' organize suç örgütüne 4 ilde eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

11.06.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 4 ilde kamuoyunda 'Nurişler' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Örgüt lideri Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 kişiye yönelik 53 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

'Nurişler' organize suç örgütüne 4 ilde eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 'Karagümrük' ve 'Nurişler' (Ergin Kardeşler) çetesi olarak kamuoyunda bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

27 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Cezaevinde bulunan ve örgütün liderliğini yapan Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 kişiye yönelik 53 ayrı adrese baskın yapıldı.Özel harekat polisleri de operasyona destek verdi. Bahçelievler, Fatih ve Pendik ilçelerinin de aralarında bulunduğu birçok adrese yapılan baskınlarda evler didik arandı. Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Esenler Sokak'taki bir ev ve Pendik Çamlık mahallesi Lalezar Sitesi'nde bir otomobilde arama yapılarak 2 şahıs gözaltına alındı. Ekiplerin operasyonla ilgili çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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