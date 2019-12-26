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  4. Nurseli İdiz'den Beren Saat'e vefasızlık suçlaması

Nurseli İdiz'den Beren Saat'e vefasızlık suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 15:29 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Nurseli İdiz, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. İdiz, son dönemde gündemden düşmeyen Beren Saat'i vefasızlıkla suçladı.

Nurseli İdiz'den Beren Saat'e vefasızlık suçlaması

'Türkiye’nin Yıldızları' yarışmasında jüri üyeliği yapan Nurseli İdiz, Beren Saat’i vefasızlıkla suçladı. Nurseli İdiz, 'Türkiye'nin Yıldızları'adlı yarışma programıyla oyunculuğa adım atan Beren Saat'in bu konudan hiç bahsetmemesine sitem etti.

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İşte Nurseli İdiz'in o sözleri:

"Beren’i biz seçtik ‘Türkiye’nin Yıldızları’ programında, bundan hiç bahsetmez ama… Son zamanlarda oyunculuğunu ikinci plana attı gibi geliyor. Özel hayatıyla, paylaşımlarıyla vs. Bu yeni dizisinde daha iddialı gibi."

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"Beren, çok başka yerlerde olabilirdi. Biz ustalarımızı hep anarız ama şimdi böyle olmuyor. 2001 miydi, 2002 miydi hatırlamıyorum. Yarışmadan çıktılar Engin Akyürek ile birlikte."

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'BEN BU YARIŞMADAN ÇIKTIM DEMİYOR'

"Yarışmadan sonra hiç görüşmedik. Beni aramak zorunda değil ama yarışmadan da bahsetmiyorlar. ‘Ben bu yarışmadan çıktım’ demiyor."

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"Sonuçta oyunculuk yarışmasıydı, güzellik yarışması değildi. Engin bambaşka bir çocuk. Zaten konservatuvar mezunu olarak yarışmaya girmişti, belliydi birinci olacağı."

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"Hep mütevazılığını korudu, oyunculuğunu hep bir adım ileri taşıdı. O bahsediyor yarışmadan, doğal sahici bir çocuk Engin. Yarışmada bir sürü yetenekli insan vardı, kıymetini bilemediler."

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'Türkiye’nin Yıldızları' yarışmasında Engin Aktürek birinci, Beren Saat ise ikinci olmuştu.

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Nurseli İdiz Beren Saat

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